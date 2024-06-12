РФ вивела свої війська з Нагірного Карабаху — Міноборони Азербайджану

З території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку Азербайджан повернув під свій контроль, остаточно вийшли так звані російські «миротворці».
Головні тези:
- Премʼєр-міністр Вірменії критикував “російську миротворчу місію”, стверджуючи, що вона не виконує свої обов'язки.
- Після війни 1991—1993 років Нагірний Карабах став об'єктом спору між Вірменією та Азербайджаном через релігійні та історичні розділи.
- Угода про покращення Росією включала розгортання “миротворчого контингенту” на п'ять років, який остаточно покинув територію у 2024 році.
- Після виходу російських військ історичний Карабах повернувся під контроль Азербайджану, завершуючи невизначений стан території.
В Азербайджані заявили, що російські «миротворці» вийшли з Карабаху
За даними Міноборони, особовий склад, озброєння і техніка російської миротворчої місії повністю покинули територію Азербайджану.
Що цьому передувало
Російські «миротворці» перебували на території невизнаного Карабаху з 10 листопада 2020 року.
Згідно з умовами угоди між Вірменією, Росією та Азербайджаном про припинення Другої Карабаської війни, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та уздовж Лачинського коридору розгортався «миротворчий контингент» Росії в кількості майже 2 тисячі військових з бронетехнікою на пʼять років. Під час місії загинули сім російських військових.
Вихід російських «миротворців» розпочався в середині квітня 2024 року — тоді вони покинули територію храму Худаванг у Кельбаджарському районі та вийшли з бази в Ходжали.
Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян неодноразово заявляв, що російська миротворча місія не виконує своїх зобовʼязань у Нагірному Карабасі. У Росії відповідали, що «миротворці ефективно виконують свої завдання і є гарантом стабільності в регіоні».
Християнська Вірменія і мусульманський Азербайджан сперечаються за Нагірний Карабах понад століття. Кожна з країн вважає район своєю історичною територією, у кожної свої аргументи й трактування історії. Після війни 1991—1993 років і підписаної мирної угоди Нагірний Карабах став невизнаною республікою, яку де-факто контролювала Вірменія, а де-юре вона була частиною Азербайджану.
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