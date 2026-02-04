Баффет розкрив просте правило виховання успішних дітей

Ні для кого не секрет, що саме в дитинстві формується характер людини, який і допоможе їй досягти масштабних звершень у житті. Відомий інвестор та мільярдер Воррен Баффет переконаний, що саме батьки відіграють ключову роль у цьому процесі, тому повинні знати одне ключове правило.
Головні тези:
- Хочете побачити успіх своїх дітей — станьте успішними.
- Ви завжди будете головним орієнтиром у житті своїх нащадків.
Лише одне речення може вплинути на майбутнє ваших дітей
За словами 95-річного магната, секрет, як завжди, на поверхні, пише Inc.com.
Мільярдер ніколи не приховував, що його юність була буремною та бурхливою, тому батьки шукали особливий підхід, щоб вгомонити свого сина.
Тато Воррена — біржовий маклер і конгресмен — вирішив не тиснути на підлітка й завжди повторював одні й ті самі слова:
Зараз Баффет згадує батька з вдячністю та повагою до його мудрості.
Мільярдер звертає увагу на те, що його тато ніколи не тиснув і не сварив, а став прикладом для свого сина.
Інвестор закликає не забувати, що для дітей саме їхні батьки є ключовими моделями рольової поведінки.
