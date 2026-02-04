Баффет розкрив просте правило виховання успішних дітей

Ні для кого не секрет, що саме в дитинстві формується характер людини, який і допоможе їй досягти масштабних звершень у житті. Відомий інвестор та мільярдер Воррен Баффет переконаний, що саме батьки відіграють ключову роль у цьому процесі, тому повинні знати одне ключове правило.

Лише одне речення може вплинути на майбутнє ваших дітей

За словами 95-річного магната, секрет, як завжди, на поверхні, пише Inc.com.

Якщо ви хочете мати хороших дітей — будьте хорошими батьками, — закликає Воррен Баффет.

Мільярдер ніколи не приховував, що його юність була буремною та бурхливою, тому батьки шукали особливий підхід, щоб вгомонити свого сина.

Тато Воррена — біржовий маклер і конгресмен — вирішив не тиснути на підлітка й завжди повторював одні й ті самі слова:

Я знаю, що ти можеш краще.

Зараз Баффет згадує батька з вдячністю та повагою до його мудрості.

Мільярдер звертає увагу на те, що його тато ніколи не тиснув і не сварив, а став прикладом для свого сина.

Ви не читаєте лекцій про погані речі, якщо самі їх робите, — наголосив він.

Інвестор закликає не забувати, що для дітей саме їхні батьки є ключовими моделями рольової поведінки.