Баффет розкрив просте правило виховання успішних дітей
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Баффет розкрив просте правило виховання успішних дітей

Баффет розкрив просте правило виховання успішних дітей
Джерело:  online.ua

Ні для кого не секрет, що саме в дитинстві формується характер людини, який і допоможе їй досягти масштабних звершень у житті. Відомий інвестор та мільярдер Воррен Баффет переконаний, що саме батьки відіграють ключову роль у цьому процесі, тому повинні знати одне ключове правило.

Головні тези:

  • Хочете побачити успіх своїх дітей — станьте успішними.
  • Ви завжди будете головним орієнтиром у житті своїх нащадків.

 

Лише одне речення може вплинути на майбутнє ваших дітей

За словами 95-річного магната, секрет, як завжди, на поверхні, пише Inc.com.

Якщо ви хочете мати хороших дітей — будьте хорошими батьками, — закликає Воррен Баффет.

Мільярдер ніколи не приховував, що його юність була буремною та бурхливою, тому батьки шукали особливий підхід, щоб вгомонити свого сина.

Тато Воррена — біржовий маклер і конгресмен — вирішив не тиснути на підлітка й завжди повторював одні й ті самі слова:

Я знаю, що ти можеш краще.

Зараз Баффет згадує батька з вдячністю та повагою до його мудрості.

Мільярдер звертає увагу на те, що його тато ніколи не тиснув і не сварив, а став прикладом для свого сина.

Ви не читаєте лекцій про погані речі, якщо самі їх робите, — наголосив він.

Інвестор закликає не забувати, що для дітей саме їхні батьки є ключовими моделями рольової поведінки.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Психіатр попередив про жахливу помилку батьків під час виховання дитини
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія посилює "патріотичне виховання" дітей на ТОТ Херсонщини
ТОТ
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Тюлені-монахи мають приховану "підводну мову" — дані дослідження
тюлень

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?