Психіатр попередив про жахливу помилку батьків під час виховання дитини

Виховання дітей — надскладний процес, який забирає у батьків багато часу та сил. Щоб він мав максимально позитивний ефект — батькам потрібно знати про один важливий момент.

Чого ніколи не можна казати дитині

За словами психіатра та доктора медичних наук Олега Чабана, більшості батьків вкрай важливо об’єктивно подивитися на те, як вони виховують своїх дітей.

Своїм баченням експерт поділився під час інтерв’ю з Юлією Бориско у проєкті “Жовті кеди”.

Дорослі доволі часто копіюють поведінку власник батьків, однак це може бути хибним підходом.

Насамеперед йдеться про дуже жорсткі фрази, накштал "всі діти як діти, а ти...", або ж застосування фізичного насилля. Такий набір “методів виховання” може перетворити дитину на невдаху в майбутньому.

Перші результати своїх фатальних помилок можна буде побачити уже в підлітковому віці.

Як зазначає Олег Чабан, у компанії собі подібних така дитина буде робити все можливе, аби "проявити себе", і здебільшого далеко не в позитивному ключі.

Кожна дитина є унікальною й про це не можна забувати

Батьки виховують так, як їх виховували. І вони вважають, що це єдина правильна модель. Ти програмуєш його своїми словами, кожним словом вкоріняєш, — наголошує психіатр. Поширити

За словами Олега Чабана, вкрай важливо, аби батьки відштовхувалися від реальності та унікальних особливостей дитини, а не від книжок та завищених очікувань.

До прикладу, виховання за методикою Бенджаміна Спока та Дейла Карнегі показало, що діти стали не щасливими, а лицемірними.