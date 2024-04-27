Психиатр предупредил об ужасной ошибке родителей во время воспитания ребенка
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Психиатр предупредил об ужасной ошибке родителей во время воспитания ребенка

дети
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Источник:  online.ua

Воспитание детей — сверхсложный процесс, отнимающий у родителей много времени и сил. Чтобы он имел максимально положительный эффект — родителям нужно знать об одном важном моменте.

Чего никогда нельзя говорить ребенку

По словам психиатра и доктора медицинских наук Олега Чабана, большинству родителей очень важно объективно посмотреть на то, как они воспитывают своих детей.

Своим видением эксперт поделился во время интервью с Юлией Бориско в проекте "Желтые кеды".

Взрослые часто копируют поведение своих же родителей, однако это может быть ложным подходом.

Прежде всего речь идет об очень жестких фразах, например, "все дети как дети, а ты...", или применение физического насилия. Такой набор "методов воспитания" может превратить ребенка в неудачника в будущем.

Первые результаты своих роковых ошибок можно будет увидеть уже в подростковом возрасте.

Как отмечает Олег Чабан, в компании себе подобных такой ребенок будет делать все возможное, чтобы "проявить себя", и в большинстве случаев далеко не в положительном ключе.

Каждый ребенок уникален и об этом нельзя забывать

Родители воспитывают так, как их воспитывали. И они считают, что это единственная верная модель. Ты программируешь его (ребенка — ред.) своими словами, каждым словом укореняешь, — подчеркивает психиатр.

По словам Олега Чабана, очень важно, чтобы родители отталкивались от реальности и уникальных особенностей ребенка, а не от книг и завышенных ожиданий.

Например, воспитание по методике Бенджамина Спока и Дейла Карнеги показало, что дети стали не счастливыми, а лицемерными.

Также нельзя забывать о том, что далеко не все рекомендации, даже если они хорошие, всегда работают, ведь каждый ребенок — уникален и имеет свои особенности.

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