Психиатр предупредил об ужасной ошибке родителей во время воспитания ребенка

Воспитание детей — сверхсложный процесс, отнимающий у родителей много времени и сил. Чтобы он имел максимально положительный эффект — родителям нужно знать об одном важном моменте.
Чего никогда нельзя говорить ребенку
По словам психиатра и доктора медицинских наук Олега Чабана, большинству родителей очень важно объективно посмотреть на то, как они воспитывают своих детей.
Своим видением эксперт поделился во время интервью с Юлией Бориско в проекте "Желтые кеды".
Взрослые часто копируют поведение своих же родителей, однако это может быть ложным подходом.
Прежде всего речь идет об очень жестких фразах, например, "все дети как дети, а ты...", или применение физического насилия. Такой набор "методов воспитания" может превратить ребенка в неудачника в будущем.
Первые результаты своих роковых ошибок можно будет увидеть уже в подростковом возрасте.
Как отмечает Олег Чабан, в компании себе подобных такой ребенок будет делать все возможное, чтобы "проявить себя", и в большинстве случаев далеко не в положительном ключе.
Каждый ребенок уникален и об этом нельзя забывать
По словам Олега Чабана, очень важно, чтобы родители отталкивались от реальности и уникальных особенностей ребенка, а не от книг и завышенных ожиданий.
Например, воспитание по методике Бенджамина Спока и Дейла Карнеги показало, что дети стали не счастливыми, а лицемерными.
Также нельзя забывать о том, что далеко не все рекомендации, даже если они хорошие, всегда работают, ведь каждый ребенок — уникален и имеет свои особенности.
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