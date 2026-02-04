Баффет раскрыл простое правило воспитания успешных детей

Ни для кого не секрет, что именно в детстве формируется характер человека, который и поможет ему добиться масштабных свершений в жизни. Известный инвестор и миллиардер Уоррен Баффет убежден, что именно родители играют ключевую роль в этом процессе, поэтому должны знать одно ключевое правило.

Всего лишь одно предложение может повлиять на будущее ваших детей

По словам 95-летнего магната, секрет, как обычно, на поверхности, пишет Inc.com.

Если вы хотите воспитать хороших детей — будьте хорошими родителями, — призывает Уоррен Баффет. Поделиться

Миллиардер никогда не скрывал, что его юность была бурной, поэтому родители искали особый подход, чтобы угомонить своего сына.

Папа Уоррена — биржевой маклер и конгрессмен — решил не давить на подростка и всегда повторял одни и те же слова:

Я знаю, что ты можешь лучше. Поделиться

Сейчас Баффет вспоминает отца с благодарностью и уважением к его мудрости.

Миллиардер обращает внимание на то, что его папа никогда не давил и не ругал, а стал примером для своего сына.

Вы не читаете лекций о плохих вещах, если сами их делаете, — подчеркнул он. Поделиться

Инвестор призывает не забывать, что для детей именно их родители являются ключевыми моделями ролевого поведения.