Баффет раскрыл простое правило воспитания успешных детей

Ни для кого не секрет, что именно в детстве формируется характер человека, который и поможет ему добиться масштабных свершений в жизни. Известный инвестор и миллиардер Уоррен Баффет убежден, что именно родители играют ключевую роль в этом процессе, поэтому должны знать одно ключевое правило.
Главные тезисы
- Хотите увидеть успех своих детей – станьте успешными.
- Вы всегда будете главным ориентиром в жизни своих отпрысков.
Всего лишь одно предложение может повлиять на будущее ваших детей
По словам 95-летнего магната, секрет, как обычно, на поверхности, пишет Inc.com.
Миллиардер никогда не скрывал, что его юность была бурной, поэтому родители искали особый подход, чтобы угомонить своего сына.
Папа Уоррена — биржевой маклер и конгрессмен — решил не давить на подростка и всегда повторял одни и те же слова:
Сейчас Баффет вспоминает отца с благодарностью и уважением к его мудрости.
Миллиардер обращает внимание на то, что его папа никогда не давил и не ругал, а стал примером для своего сына.
Инвестор призывает не забывать, что для детей именно их родители являются ключевыми моделями ролевого поведения.
