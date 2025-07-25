"Баффі — переможниця вампірів": хто зіграє у перезапуску

Платформа Hulu активно працює над довгоочікуваним перезапуском культового серіалу 90-х "Баффі – переможниця вампірів". Після вражаючої новини про повернення Сари Мішель Геллар, яка у свій час зіграла головну роль, творці проєкту вирішили розкрити головну частину акторського касту.

Хто зіграє у перезапуску "Баффі — переможниця вампірів"

За попередніми даними, головна роль дісталася Раян Кірі Армстронг.

Сама Сара Мішель Геллар зізналася, що винятково її бачить новою Баффі.

Окрім того, відомо, що до акторського складу пілотної серії приєдналися п'ятеро акторіві:

Фелі Ракотохавана (фільм "Таємне товариство молодших монарших осіб"), Ава Джин (серіал "Закон і порядок: Спеціальний корпус"), Сара Бок (фільм "Прощання"), Джек Катмор-Скотт (фільм "Оппенгеймер"), Даніель ді Томассо (трилер "Особливо тяжкі злочини").

Що важливо розуміти, про старт роботи над пілотною серією "Баффі — переможниця вампірів" вперше стало відомо ще в лютому.

Як вдалося дізнатися журналістам, над сценарієм працюють сестри Нора та Ліла Цукерман, а режисером картини стане володарка премії "Оскар" Хлоя Чжао.