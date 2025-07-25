"Баффи — победительница вампиров": кто сыграет в перезапуске

Платформа Hulu активно работает над долгожданным перезапуском культового сериала 90-х "Баффи — победительница вампиров". После впечатляющей новости о возвращении Сары Мишель Геллар, которая в свое время сыграла главную роль, создатели проекта решили раскрыть главную часть актерского каста.

Кто сыграет в перезапуске "Баффи – победительница вампиров"

По предварительным данным, главная роль досталась Райан Кире Армстронг.

Сама Сара Мишель Геллар призналась, что исключительно ее видит новой Баффи.

Кроме того, известно, что к актерскому составу пилотной серии присоединились пятеро актеров:

Фели Ракотохавана (фильм "Тайное общество младших монарших лиц"), Ава Джин (сериал "Закон и порядок: Специальный корпус"), Сара Бок (фильм "Прощание"), Джек Катмор-Скотт (фильм "Оппенгеймер"), Даниэль ди Томассо (триллер "Особенно тяжкие преступления").

Что важно понимать, о старте работы над пилотной серией "Баффи – победительница вампиров" впервые стало известно еще в феврале.

Как удалось узнать журналистам, над сценарием работают сестры Нора и Лила Цукерман, а режиссером картины станет обладатель премии "Оскар" Хлоя Чжао.