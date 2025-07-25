"Баффи — победительница вампиров": кто сыграет в перезапуске

Платформа Hulu активно работает над долгожданным перезапуском культового сериала 90-х "Баффи — победительница вампиров". После впечатляющей новости о возвращении Сары Мишель Геллар, которая в свое время сыграла главную роль, создатели проекта решили раскрыть главную часть актерского каста.
Главные тезисы
- Сара Мишель Геллар призналась, кого хочет видеть новой Баффи.
- Производством сериала занимаются 20th Television и Searchlight Television.
Кто сыграет в перезапуске "Баффи – победительница вампиров"
По предварительным данным, главная роль досталась Райан Кире Армстронг.
Сама Сара Мишель Геллар призналась, что исключительно ее видит новой Баффи.
Кроме того, известно, что к актерскому составу пилотной серии присоединились пятеро актеров:
Фели Ракотохавана (фильм "Тайное общество младших монарших лиц"),
Ава Джин (сериал "Закон и порядок: Специальный корпус"),
Сара Бок (фильм "Прощание"),
Джек Катмор-Скотт (фильм "Оппенгеймер"),
Даниэль ди Томассо (триллер "Особенно тяжкие преступления").
Что важно понимать, о старте работы над пилотной серией "Баффи – победительница вампиров" впервые стало известно еще в феврале.
Как удалось узнать журналистам, над сценарием работают сестры Нора и Лила Цукерман, а режиссером картины станет обладатель премии "Оскар" Хлоя Чжао.
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