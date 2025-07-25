"Баффи — победительница вампиров": кто сыграет в перезапуске
Категория
Культура
Дата публикации

"Баффи — победительница вампиров": кто сыграет в перезапуске

Кто сыграет в перезапуске "Баффи – победительница вампиров"
Читати українською
Источник:  Variety

Платформа Hulu активно работает над долгожданным перезапуском культового сериала 90-х "Баффи — победительница вампиров". После впечатляющей новости о возвращении Сары Мишель Геллар, которая в свое время сыграла главную роль, создатели проекта решили раскрыть главную часть актерского каста.

Главные тезисы

  • Сара Мишель Геллар призналась, кого хочет видеть новой Баффи.
  • Производством сериала занимаются 20th Television и Searchlight Television.

Кто сыграет в перезапуске "Баффи – победительница вампиров"

По предварительным данным, главная роль досталась Райан Кире Армстронг.

Сама Сара Мишель Геллар призналась, что исключительно ее видит новой Баффи.

Кроме того, известно, что к актерскому составу пилотной серии присоединились пятеро актеров:

  1. Фели Ракотохавана (фильм "Тайное общество младших монарших лиц"),

  2. Ава Джин (сериал "Закон и порядок: Специальный корпус"),

  3. Сара Бок (фильм "Прощание"),

  4. Джек Катмор-Скотт (фильм "Оппенгеймер"),

  5. Даниэль ди Томассо (триллер "Особенно тяжкие преступления").

Что важно понимать, о старте работы над пилотной серией "Баффи – победительница вампиров" впервые стало известно еще в феврале.

Как удалось узнать журналистам, над сценарием работают сестры Нора и Лила Цукерман, а режиссером картины станет обладатель премии "Оскар" Хлоя Чжао.

Производством будут заниматься 20th Television и Searchlight Television. Детали сюжета ленты пока держатся в тайне, как и дата премьеры.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Перезапуск сериала "Баффи — победительница вампиров": кто сыграет главную роль
Что известно о перезапуске сериала "Баффи - победительница вампиров"
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Netflix показал новый трейлер долгожданного сериала "Венздей-2" — видео
Венздей
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Netflix показал первый тизер сериала "Очень странные дела-5" — видео
сериал

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?