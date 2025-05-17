Перезапуск сериала "Баффи — победительница вампиров": кто сыграет главную роль
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Перезапуск сериала "Баффи — победительница вампиров": кто сыграет главную роль

Что известно о перезапуске сериала "Баффи - победительница вампиров"
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Источник:  online.ua

Юная американская актриса Райан Кира Армстронг появится в главной роли в перезапуске проекта "Баффи - победительница вампиров".

Главные тезисы

  • Райан Кира Армстронг имеет успешный опыт съемок в голливудских фильмах и сериалах.
  • В перезапуске также снова сыграет Сара Мишель Геллар.

Что известно о перезапуске сериала "Баффи — победительница вампиров"

Несмотря на юный возраст Райан Киры Армстронг — ей всего 15 лет — она уже успела построить громкую и успешную карьеру в Голливуде.

К примеру, она известна ролью Чарли Макги в фильме 2022 года "Зажигающая взглядом".

Также Райан сыграла Брук в фильме "Эхо прошлого" (2023). На телевидении сыграла Альму Гарднер в "Американской истории ужасов: Двойной сеанс".

Актриса Сара Мишель Геллар, сыгравшая Баффи в первых сезонах сериала, тоже вернется к своей роли.

По словам последней, Армстронг — единственная девушка, которую она хотела видеть рядом с собой на съемках.

С того момента, как я увидела прослушивание Райан, я поняла, что есть только одна девушка, которую я хочу видеть рядом со мной. Иметь такой эмоциональный интеллект и талант в таком юном возрасте — это действительно дар. Бонус в том, что ее улыбка освещает даже самую темную комнату, — откровенно призналась Геллар.

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