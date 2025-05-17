Перезапуск сериала "Баффи — победительница вампиров": кто сыграет главную роль

Юная американская актриса Райан Кира Армстронг появится в главной роли в перезапуске проекта "Баффи - победительница вампиров".
Главные тезисы
- Райан Кира Армстронг имеет успешный опыт съемок в голливудских фильмах и сериалах.
- В перезапуске также снова сыграет Сара Мишель Геллар.
Что известно о перезапуске сериала "Баффи — победительница вампиров"
Несмотря на юный возраст Райан Киры Армстронг — ей всего 15 лет — она уже успела построить громкую и успешную карьеру в Голливуде.
К примеру, она известна ролью Чарли Макги в фильме 2022 года "Зажигающая взглядом".
Также Райан сыграла Брук в фильме "Эхо прошлого" (2023). На телевидении сыграла Альму Гарднер в "Американской истории ужасов: Двойной сеанс".
Актриса Сара Мишель Геллар, сыгравшая Баффи в первых сезонах сериала, тоже вернется к своей роли.
По словам последней, Армстронг — единственная девушка, которую она хотела видеть рядом с собой на съемках.
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