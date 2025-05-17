Перезапуск сериала "Баффи — победительница вампиров": кто сыграет главную роль

Что известно о перезапуске сериала "Баффи — победительница вампиров"

Несмотря на юный возраст Райан Киры Армстронг — ей всего 15 лет — она уже успела построить громкую и успешную карьеру в Голливуде.

К примеру, она известна ролью Чарли Макги в фильме 2022 года "Зажигающая взглядом".

Также Райан сыграла Брук в фильме "Эхо прошлого" (2023). На телевидении сыграла Альму Гарднер в "Американской истории ужасов: Двойной сеанс".

Актриса Сара Мишель Геллар, сыгравшая Баффи в первых сезонах сериала, тоже вернется к своей роли.

По словам последней, Армстронг — единственная девушка, которую она хотела видеть рядом с собой на съемках.