Перезапуск серіалу "Баффі — переможниця вампірів": хто зіграє головну роль

Юна американська акторка Раян Кіра Армстронг з'явиться у головній ролі у перезапуску проєкту "Баффі — переможниця вампірів".
Головні тези:
- Раян Кіра Армстронг має успішний досвід зйомок у голлівудських фільмах та серіалах.
- У перезапуску також знову зіграє Сара Мішель Геллар.
Що відомо про перезапуск серіалу "Баффі — переможниця вампірів"
Попри юний вік Раян Кіри Армстронг — їй лише 15 років — вона вже встигла побудувати гучну та успішну кар'єру в Голлівуді.
До прикладу, вона відома роллю Чарлі Макгі у фільмі 2022 року "Та, що запалює поглядом".
Також Раян зіграла Брук у фільмі "Відлуння минулого" (2023). На телебаченні зіграла Альму Гарднер в "Американській історії жахів: Подвійний сеанс".
Акторка Сара Мішель Геллар, яка зіграла Баффі у перших сезонах серіалу, теж повернеться до своєї ролі.
За словами останньої, Армстронг — єдина дівчина, яку вона хотіла бачити поруч із собою на зйомках.
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