Перезапуск серіалу "Баффі — переможниця вампірів": хто зіграє головну роль
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Шоу-бізнес
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Перезапуск серіалу "Баффі — переможниця вампірів": хто зіграє головну роль

Що відомо про перезапуск серіалу "Баффі — переможниця вампірів"
Джерело:  online.ua

Юна американська акторка Раян Кіра Армстронг з'явиться у головній ролі у перезапуску проєкту "Баффі — переможниця вампірів".

Головні тези:

  • Раян Кіра Армстронг має успішний досвід зйомок у голлівудських фільмах та серіалах.
  • У перезапуску також знову зіграє Сара Мішель Геллар.

Що відомо про перезапуск серіалу "Баффі — переможниця вампірів"

Попри юний вік Раян Кіри Армстронг — їй лише 15 років — вона вже встигла побудувати гучну та успішну кар'єру в Голлівуді.

До прикладу, вона відома роллю Чарлі Макгі у фільмі 2022 року "Та, що запалює поглядом".

Також Раян зіграла Брук у фільмі "Відлуння минулого" (2023). На телебаченні зіграла Альму Гарднер в "Американській історії жахів: Подвійний сеанс".

Акторка Сара Мішель Геллар, яка зіграла Баффі у перших сезонах серіалу, теж повернеться до своєї ролі.

За словами останньої, Армстронг — єдина дівчина, яку вона хотіла бачити поруч із собою на зйомках.

З того моменту, як я побачила прослуховування Раян, я зрозуміла, що є тільки одна дівчина, яку я хочу бачити поруч зі мною. Мати такий емоційний інтелект і талант у такому юному віці — це справді дар. Бонус у тому, що її посмішка освітлює навіть найтемнішу кімнату, — відверто зізналася Геллар.

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