Перезапуск серіалу "Баффі — переможниця вампірів": хто зіграє головну роль

Що відомо про перезапуск серіалу "Баффі — переможниця вампірів"

Попри юний вік Раян Кіри Армстронг — їй лише 15 років — вона вже встигла побудувати гучну та успішну кар'єру в Голлівуді.

До прикладу, вона відома роллю Чарлі Макгі у фільмі 2022 року "Та, що запалює поглядом".

Також Раян зіграла Брук у фільмі "Відлуння минулого" (2023). На телебаченні зіграла Альму Гарднер в "Американській історії жахів: Подвійний сеанс".

Акторка Сара Мішель Геллар, яка зіграла Баффі у перших сезонах серіалу, теж повернеться до своєї ролі.

За словами останньої, Армстронг — єдина дівчина, яку вона хотіла бачити поруч із собою на зйомках.