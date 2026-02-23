BAFTA 2026. Британська академія телебачення і кіномистецтва оголосила лауреатів

BAFTA 2026: відомі лауреати премії

У категорії «Найкращий адаптований сценарій» перемогу здобула стрічка «Одна битва за іншою» режисера Пола Томаса Андерсона, а найкращим анімаційним фільмом визнали «Зоотрополіс 2» Джареда Буша та Байрона Говарда.

Найкращим британським анімаційним короткометражним фільмом стала стрічка «Два чорні хлопці у Раю» («Two Black Boys in Paradise») База Селлса. Поширити

Нагороду за найкращий британський короткометражний фільм здобула картина «Це ендометріоз» («This Is Endometriosis») режисерів Метта Хаутона та Джорджі Вілемана.

Лауреатами у категоріях «Найкращий кастинг» та «Найкращий дитячий і сімейний фільм» стали «Я клянуся» («I swear») та «Бунг» («Boong») відповідно.

Премію за найкращу операторську роботу здобула стрічка «Одна битва за іншою».

У категорії «Найкращий документальний фільм», де була номінована стрічка українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки», перемогу здобув фільм «Містер Ніхто проти Путіна» Девіда Боренштейна.

Премії BAFTA за найкращий монтаж отримав фільм «Одна битва за іншою», а за найкращий грим і зачіски — «Франкенштайн».

Найкращою, за версією BAFTA, виявилася музика в кінокартині «Грішники». Цей фільм також було удостоєно премії у категорії «Найкращий оригінальний сценарій».

Пола Томаса Андерсона визнали найкращим режисером за фільм «Одна битва за іншою», а висхідною зіркою став актор Роберт Арамайо. Премію товариства BAFTA здобула Донна Ленглі. Поширити

Найкращим неангломовним фільмом стала стрічка «Сентиментальна цінність» режисера Йоакіма Трієра.

Перемогу у категорії «Найкращий актор» цього року здобув Роберт Арамайо («Я клянуся»), а титул найкращої акторки здобула Джессі Баклі («Гамнет»).

Нагороду за найкращу чоловічу роль здобув актор Шон Пенн («Одна битва за іншою»), а за найкращу жіночу роль — акторка Вунмі Мосаку («Грішники»).

Премію за визначний внесок у британське кіно отримала кінопродюсерка Клер Біннс.

Найкращим британським фільмом за версією BAFTA став фільм «Гамнет» Хлої Чжао, а перемогу у категорії «Найкращий дебют британського автора, режисера чи продюсера» здобув фільм «Тінь мого батька» режисера Акіноли Дейвіса-молодшого.

У категорії «Найкраща робота художника-постановника» перемогла стрічка «Франкенштайн», а у категорії «Найкращий звук» — стрічка «F1».

Найкращими були визнані візуальні ефекти у фільмі «Аватар: Вогонь і попіл» режисера Джеймса Камерона.