Фільм "Камінь, папір, ножиці" про війну РФ проти України отримав кінопремію BAFTA

16 лютого у Лондоні відбулася 78-ма церемонія вручення нагород Британської академії телебачення та кіномистецтва BAFTA. Її називають британським аналогом премії Оскар. Одним з переможців став британський фільм про війну Росії проти України — "Камінь, папір, ножиці".
Головні тези:
- Фільм "Камінь, папір, ножиці" отримав нагороду BAFTA за розповідь про війну РФ проти України.
- Актор Олександр Рудинський присвятив свою нагороду загиблому на фронті акторові Євгену Світличному та усім українським захисникам.
Фільм "Камінь, папір, ножиці" став лауреатом BAFTA
Серед переможців BAFTA 2025 короткометражна стрічка про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" режисера Франца Бьома.
У ній зіграли українські актори Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.
За сюжетом, 20-річний Іван бере зброю до рук і намагається захистити свого батька-хірурга та його пацієнтів від російських окупантів. Події відбуваються під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Я присвячую цю нагороду своєму другу, Жені Світличному, який загинув на війні за п’ять днів до початку зйомок. А також усім, хто захищає та робить мою країну незалежною. Слава Україні! — сказав він зі сцени.
Також тріумфаторами цьогорічної премії стали драма про вибори Папи римського "Конклав" режисера Едварда Бергера та історія про архітектора-візіонера, що будує нове життя тікаючи з повоєнної Європи, "Бруталіст" режисера Брейді Корбета. Вони отримали по чотири нагороди.
По дві нагороди отримали:
"Wicked: Чародійка",
"Емілія Перес",
"Дюна. Частина 2",
"Справжній біль",
"Воллес і Ґроміт: Перната відплата".
Також дві відзнаки цього вечора здобув фільм "Анора" Шона Бейкера про роман між розбалуваним сином російського олігарха та стриптизеркою з родини мігрантів.
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