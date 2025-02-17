Фільм "Камінь, папір, ножиці" про війну РФ проти України отримав кінопремію BAFTA

16 лютого у Лондоні відбулася 78-ма церемонія вручення нагород Британської академії телебачення та кіномистецтва BAFTA. Її називають британським аналогом премії Оскар. Одним з переможців став британський фільм про війну Росії проти України — "Камінь, папір, ножиці".

Фільм "Камінь, папір, ножиці" став лауреатом BAFTA

Серед переможців BAFTA 2025 короткометражна стрічка про війну в Україні "Камінь, ножиці, папір" режисера Франца Бьома.

У ній зіграли українські актори Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

За сюжетом, 20-річний Іван бере зброю до рук і намагається захистити свого батька-хірурга та його пацієнтів від російських окупантів. Події відбуваються під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Рудинський був присутній на церемонії нагородження і присвятив свою нагороду акторові Євгену Світличному, який загинув на фронті 2023 року, та всім українським захисникам. Поширити

Я присвячую цю нагороду своєму другу, Жені Світличному, який загинув на війні за п’ять днів до початку зйомок. А також усім, хто захищає та робить мою країну незалежною. Слава Україні! — сказав він зі сцени.

Також тріумфаторами цьогорічної премії стали драма про вибори Папи римського "Конклав" режисера Едварда Бергера та історія про архітектора-візіонера, що будує нове життя тікаючи з повоєнної Європи, "Бруталіст" режисера Брейді Корбета. Вони отримали по чотири нагороди.

По дві нагороди отримали:

"Wicked: Чародійка",

"Емілія Перес",

"Дюна. Частина 2",

"Справжній біль",

"Воллес і Ґроміт: Перната відплата".