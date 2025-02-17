Фильм "Камень, бумага, ножницы" о войне РФ против Украины получил кинопремию BAFTA

16 февраля в Лондоне состоялась 78 церемония вручения наград Британской академии телевидения и киноискусства BAFTA. Ее называют британским аналогом премии Оскар. Одним из победителей стал британский фильм о войне России против Украины - "Камень, бумага, ножницы".

Фильм "Камень, бумага, ножницы" стал лауреатом BAFTA

Среди победителей BAFTA 2025 короткометражная лента о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага" режиссера Франца Бема.

В нем сыграли украинские актеры Александр Рудинский, Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.

По сюжету 20-летний Иван берет оружие в руки и пытается защитить своего отца-хирурга и его пациентов от российских оккупантов. События происходят в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

Рудинский присутствовал на церемонии награждения и посвятил свою награду актеру Евгению Светличному, погибшему на фронте 2023 года, и всем украинским защитникам. Поделиться

Я посвящаю эту награду своему другу, Жене Светличному, погибшему на войне за пять дней до начала съемок. А также всем, кто защищает и делает мою страну независимой. Слава Украине! — сказал он со сцены.

Также триумфаторами премии этого года стали драма о выборах Папы римского "Конклав" режиссера Эдварда Бергера и история об архитекторе-визионере, строящем новую жизнь убегая из послевоенной Европы, "Бруталист" режиссера Брейди Корбета. Они получили по четыре награды.

По две награды получили:

"Wicked: Чародейка",

"Эмилия Перес",

"Дюна. Часть 2",

"Настоящая боль",

"Уоллес и Громит: Пернатое возмездие".