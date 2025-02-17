Фильм "Камень, бумага, ножницы" о войне РФ против Украины получил кинопремию BAFTA

16 февраля в Лондоне состоялась 78 церемония вручения наград Британской академии телевидения и киноискусства BAFTA. Ее называют британским аналогом премии Оскар. Одним из победителей стал британский фильм о войне России против Украины - "Камень, бумага, ножницы".
Главные тезисы
- Фильм “Камень, бумага, ножницы” о войне России против Украины был удостоен престижной кинопремии BAFTA.
- Фильм рассказывает о событиях в ходе полномасштабного вторжения России в Украину, где главный герой пытается защитить своего отца и пациентов от оккупантов.
- Актер Александр Рудинский посвятил свою награду погибшему украинскому актеру и всем защитникам Украины.
Фильм "Камень, бумага, ножницы" стал лауреатом BAFTA
Среди победителей BAFTA 2025 короткометражная лента о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага" режиссера Франца Бема.
В нем сыграли украинские актеры Александр Рудинский, Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.
По сюжету 20-летний Иван берет оружие в руки и пытается защитить своего отца-хирурга и его пациентов от российских оккупантов. События происходят в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.
Я посвящаю эту награду своему другу, Жене Светличному, погибшему на войне за пять дней до начала съемок. А также всем, кто защищает и делает мою страну независимой. Слава Украине! — сказал он со сцены.
Также триумфаторами премии этого года стали драма о выборах Папы римского "Конклав" режиссера Эдварда Бергера и история об архитекторе-визионере, строящем новую жизнь убегая из послевоенной Европы, "Бруталист" режиссера Брейди Корбета. Они получили по четыре награды.
По две награды получили:
"Wicked: Чародейка",
"Эмилия Перес",
"Дюна. Часть 2",
"Настоящая боль",
"Уоллес и Громит: Пернатое возмездие".
Также два отличия в этот вечер получил фильм "Анора" Шона Бейкера о романе между разбалованным сыном российского олигарха и стриптизершей из семьи мигрантов.
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