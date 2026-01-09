Фільм українця Чернова "2000 метрів до Андріївки" увійшов до лонглиста BAFTA-2026
Фільм українця Чернова "2000 метрів до Андріївки" увійшов до лонглиста BAFTA-2026

фільм
Джерело:  BAFTA

8 січня документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" увійшов до номінантів на премію американської Гільдії режисерів. А 9 січня він потрапив до лонглиста кінопремії BAFTA-2026. Церемонія нагородження запланована на 22 лютого в Лондоні, ведучим стане шотландський актор Алан Каммінг.

Головні тези:

  • Фільм українця Чернова "2000 метрів до Андріївки" потрапив до лонгліста BAFTA-2026.
  • Це документальний фільм, який розповідає про невелике село Андріївку та спроби захисників деокупувати його.
  • Інші номінанти у категорії "Документальний фільм" включають стрічки: Apocalypse In The Tropics, Becoming Led Zeppelin, Cover-Up, та інші.

"2000 метрів до Андріївки" увійшов до лонглиста BAFTA-2026

Довгий список номінантів опублікували на сайті премії.

Стрічку "2000 метрі до Андріївки" відзначили у номінації "Документальний фільм".

Фільм розповідає про невелике село Андріївку, яке розташоване за десять кілометрів від Бахмута. Чернов з Олександром Бабенком та 3-ю окремою штурмовою бригадою пересуваються фронтом та фільмують, як захисники намагаються деокупувати Андріївку.

До категорії увійшли ще 10 стрічок, серед яких:

  • Apocalypse In The Tropics Петра Коста,

  • Becoming Led Zeppelin Бернард Макмахон,

  • Cover-Up Лора Пойтрас та Марк Обенгаус,

  • The Librarians Кім А. Снайдер,

  • Mr Nobody Against Putin Павло Таланкін і Девід Боренштейн,

  • Ocean with David Attenborough Тобі Ноулан, Колін Батфілд та Кіт Шолі,

  • One to One: John & Yoko Сем Райс-Едвардс та Кевін Макдональд,

  • The Perfect Neighbour Ґіта Ґандбгір,

  • Riefenstah Андрес Веєль.

Тепер 27 січня оголосять шортліст номінантів.

У 2024 році у цій же категорії перемогла стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

Церемонія вручення премії BAFTA — передостання головна подія сезону. Її називають британським аналогом премії "Оскар".

У 2025 році переможцем став "Конклав" — трилер Едварда Бергера, дія якого відбувається у Ватикані. Він зібрав 12 номінацій та 4 нагороди, зокрема за найкращий фільм. А нагороду в номінації "Найкращий британський короткометражний фільм" отримала стрічка "Камінь, папір, ножиці", де головну роль зіграв актор Олександр Рудинський.

