Фільм українця Чернова "2000 метрів до Андріївки" увійшов до лонглиста BAFTA-2026

8 січня документальний фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" увійшов до номінантів на премію американської Гільдії режисерів. А 9 січня він потрапив до лонглиста кінопремії BAFTA-2026. Церемонія нагородження запланована на 22 лютого в Лондоні, ведучим стане шотландський актор Алан Каммінг.
Головні тези:
- Фільм українця Чернова "2000 метрів до Андріївки" потрапив до лонгліста BAFTA-2026.
- Це документальний фільм, який розповідає про невелике село Андріївку та спроби захисників деокупувати його.
- Інші номінанти у категорії "Документальний фільм" включають стрічки: Apocalypse In The Tropics, Becoming Led Zeppelin, Cover-Up, та інші.
"2000 метрів до Андріївки" увійшов до лонглиста BAFTA-2026
Довгий список номінантів опублікували на сайті премії.
Стрічку "2000 метрі до Андріївки" відзначили у номінації "Документальний фільм".
Фільм розповідає про невелике село Андріївку, яке розташоване за десять кілометрів від Бахмута. Чернов з Олександром Бабенком та 3-ю окремою штурмовою бригадою пересуваються фронтом та фільмують, як захисники намагаються деокупувати Андріївку.
До категорії увійшли ще 10 стрічок, серед яких:
Apocalypse In The Tropics Петра Коста,
Becoming Led Zeppelin Бернард Макмахон,
Cover-Up Лора Пойтрас та Марк Обенгаус,
The Librarians Кім А. Снайдер,
Mr Nobody Against Putin Павло Таланкін і Девід Боренштейн,
Ocean with David Attenborough Тобі Ноулан, Колін Батфілд та Кіт Шолі,
One to One: John & Yoko Сем Райс-Едвардс та Кевін Макдональд,
The Perfect Neighbour Ґіта Ґандбгір,
Riefenstah Андрес Веєль.
Тепер 27 січня оголосять шортліст номінантів.
У 2024 році у цій же категорії перемогла стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".
Церемонія вручення премії BAFTA — передостання головна подія сезону. Її називають британським аналогом премії "Оскар".
