Британський фільм "Україна: Ворог у лісі" отримав премію BAFTA

11 травня документальний фільм “Україна: Ворог у лісі” від BBC отримав нагороду BAFTA TV Awards.
Головні тези:
- Фільм “Україна: Ворог у лісі” отримав престижну нагороду BAFTA TV Awards за найкращий окремий документальний фільм.
- Стрічка розповідає про семитижневу місію 210 спецбатальйону BERLINGO в листопаді 2023 року, коли військовики захищали залізничну колію від російської агресії.
- У фільмі відтворено реалістичні образи смерті та військової дійсності, що робить його надзвичайно потужним та вражаючим.
Стрічка "Україна: Ворог у лісі" отримала премію BAFTA
Стрічка отримала нагороду у номінації Окремий документальний фільм.
“Україна: Ворог у лісі” розповідає про семитижневу місію, яку в листопаді 2023 року виконував 210 окремий спецбатальйон BERLINGO, що складається з добровольців.
Під час цієї операції 99 солдатів захищати ділянку залізничної колії, що проходить через ліс на північний захід від Куп’янська. Якби росіяни захопили її, вони змогли б поповнити запаси та потенційно просунутися до Харкова.
The Guardian називає стрічку “Україна: Ворог у лісі” «хірургічно точним, сильним та нищівним».
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