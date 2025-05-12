Британський фільм "Україна: Ворог у лісі" отримав премію BAFTA
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Британський фільм "Україна: Ворог у лісі" отримав премію BAFTA

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Джерело:  BAFTA

11 травня документальний фільм “Україна: Ворог у лісі” від BBC отримав нагороду BAFTA TV Awards.

Головні тези:

  • Фільм “Україна: Ворог у лісі” отримав престижну нагороду BAFTA TV Awards за найкращий окремий документальний фільм.
  • Стрічка розповідає про семитижневу місію 210 спецбатальйону BERLINGO в листопаді 2023 року, коли військовики захищали залізничну колію від російської агресії.
  • У фільмі відтворено реалістичні образи смерті та військової дійсності, що робить його надзвичайно потужним та вражаючим.

Стрічка "Україна: Ворог у лісі" отримала премію BAFTA

Стрічка отримала нагороду у номінації Окремий документальний фільм.

“Україна: Ворог у лісі” розповідає про семитижневу місію, яку в листопаді 2023 року виконував 210 окремий спецбатальйон BERLINGO, що складається з добровольців.

Під час цієї операції 99 солдатів захищати ділянку залізничної колії, що проходить через ліс на північний захід від Куп’янська. Якби росіяни захопили її, вони змогли б поповнити запаси та потенційно просунутися до Харкова.

The Guardian називає стрічку “Україна: Ворог у лісі” «хірургічно точним, сильним та нищівним».

Цей фільм не стільки пояснює місію, скільки показує її в найдрібніших деталях. Ви побачите смерть і мертві тіла; ці образи навряд чи вийдуть з вашої свідомості. Я ніколи не бачив, щоб війна зображувалася таким чином, так близько, гротескно і несамовито.

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