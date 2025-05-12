Британський фільм "Україна: Ворог у лісі" отримав премію BAFTA

Цей фільм не стільки пояснює місію, скільки показує її в найдрібніших деталях. Ви побачите смерть і мертві тіла; ці образи навряд чи вийдуть з вашої свідомості. Я ніколи не бачив, щоб війна зображувалася таким чином, так близько, гротескно і несамовито.