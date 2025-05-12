Британский фильм "Украина: Враг в лесу" получил премию BAFTA

11 мая документальный фильм "Украина: Враг в лесу" от BBC получил награду BAFTA TV Awards.
Главные тезисы
- Фильм “Украина: Враг в лесу” получил премию BAFTA TV Awards в номинации 'Отдельный документальный фильм'.
- Лента рассказывает о смертельной миссии спецбатальона BERLINGO в ноябре 2023 года, защищавшего железнодорожный путь в Украине.
Лента "Украина: Враг в лесу" получила премию BAFTA
Фильм получил награду в номинации "Отдельный документальный фильм".
"Украина: Враг в лесу" рассказывает о семинедельной миссии, которую в ноябре 2023 года выполнял 210 отдельный спецбатальон BERLINGO, состоящий из добровольцев.
Во время этой операции 99 солдат защищать участок железнодорожного пути, проходящий через лес северо-западнее Купянска. Если бы россияне захватили ее, они смогли бы пополнить запасы и продвинуться в Харьков.
The Guardian называет ленту "Украина: Враг в лесу" "хирургически точным, сильным и сокрушительным".
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