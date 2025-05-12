Британский фильм "Украина: Враг в лесу" получил премию BAFTA
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Британский фильм "Украина: Враг в лесу" получил премию BAFTA

Фильм
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Источник:  BAFTA

11 мая документальный фильм "Украина: Враг в лесу" от BBC получил награду BAFTA TV Awards.

Главные тезисы

  • Фильм “Украина: Враг в лесу” получил премию BAFTA TV Awards в номинации 'Отдельный документальный фильм'.
  • Лента рассказывает о смертельной миссии спецбатальона BERLINGO в ноябре 2023 года, защищавшего железнодорожный путь в Украине.

Лента "Украина: Враг в лесу" получила премию BAFTA

Фильм получил награду в номинации "Отдельный документальный фильм".

"Украина: Враг в лесу" рассказывает о семинедельной миссии, которую в ноябре 2023 года выполнял 210 отдельный спецбатальон BERLINGO, состоящий из добровольцев.

Во время этой операции 99 солдат защищать участок железнодорожного пути, проходящий через лес северо-западнее Купянска. Если бы россияне захватили ее, они смогли бы пополнить запасы и продвинуться в Харьков.

The Guardian называет ленту "Украина: Враг в лесу" "хирургически точным, сильным и сокрушительным".

Этот фильм не столько объясняет миссию, сколько показывает ее в мельчайших деталях. Вы увидите смерть и мертвые тела; эти образы вряд ли выйдут из вашего сознания. Я никогда не видел, чтобы война изображалась таким образом, так близко, гротескно и неистово.

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