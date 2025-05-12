Британский фильм "Украина: Враг в лесу" получил премию BAFTA

Этот фильм не столько объясняет миссию, сколько показывает ее в мельчайших деталях. Вы увидите смерть и мертвые тела; эти образы вряд ли выйдут из вашего сознания. Я никогда не видел, чтобы война изображалась таким образом, так близко, гротескно и неистово.