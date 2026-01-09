Фильм украинца Чернова "2000 метров до Андреевки" вошел в лонглист BAFTA-2026
Категория
Культура
Дата публикации

Фильм украинца Чернова "2000 метров до Андреевки" вошел в лонглист BAFTA-2026

фильм
Читати українською
Источник:  BAFTA

8 января документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке" вошел в номинанты на премию американской Гильдии режиссеров. А 9 января он попал в лонглист кинопремии BAFTA-2026. Церемония награждения запланирована на 22 февраля в Лондоне, ведущим станет шотландский актер Алан Камминг.

Главные тезисы

  • Фильм украинца Чернова "2000 метров к Андреевке" вошел в лонглист BAFTA-2026.
  • Документальный фильм рассказывает о небольшой деревне Андреевке и попытках защитников деоккупировать ее.
  • Другие номинанты в категории "Документальный фильм" включают ленты: Apocalypse In The Tropics, Becoming Led Zeppelin, Cover-Up и другие.

"2000 метров до Андреевки" вошел в лонглист BAFTA-2026

Долгий список номинантов был опубликован на сайте премии.

Лента "2000 метра до Андреевки" отметила в номинации "Документальный фильм".

Фильм рассказывает о небольшой деревне Андреевке, расположенной в десяти километрах от Бахмута. Чернов с Александром Бабенко и 3-й отдельной штурмовой бригадой передвигаются по фронту и снимают, как защитники пытаются деоккупировать Андреевку.

В категорию вошли еще 10 лент, среди которых:

  • Apocalypse In The Tropics Петра Коста,

  • Becoming Led Zeppelin Бернард Макмахон,

  • Cover-Up Лора Пойтрас и Марк Обенгаус,

  • The Librarians Ким А. Снайдер,

  • Mr Nobody Against Putin Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн,

  • Ocean with David Attenborough Тоби Ноулан, Колин Батфилд и Кот Шоли,

  • One to One: John & Yoko Сэм Райс-Эдвардс и Кевин Макдональд,

  • The Perfect Neighbour Гита Гандбгир,

  • Riefenstah Андрес Веель.

Теперь 27 января объявят шортлист номинантов.

В 2024 году в этой же категории победила картина Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Церемония вручения премии BAFTA — предпоследнее главное событие сезона. Ее называют британским аналогом премии "Оскар".

В 2025 году победителем стал "Конклав" — триллер Эдварда Бергера, действие которого происходит в Ватикане. Он собрал 12 номинаций и 4 награды, в том числе за лучший фильм. А награду в номинации "Лучший британский короткометражный фильм" получила лента "Камень, бумага, ножницы", где главную роль сыграл актер Александр Рудинский.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила премию BAFTA
Чернов
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Фильм "Камень, бумага, ножницы" о войне РФ против Украины получил кинопремию BAFTA
команда
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Британский фильм "Украина: Враг в лесу" получил премию BAFTA
Фильм

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?