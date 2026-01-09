Фильм украинца Чернова "2000 метров до Андреевки" вошел в лонглист BAFTA-2026

8 января документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке" вошел в номинанты на премию американской Гильдии режиссеров. А 9 января он попал в лонглист кинопремии BAFTA-2026. Церемония награждения запланирована на 22 февраля в Лондоне, ведущим станет шотландский актер Алан Камминг.
Главные тезисы
- Фильм украинца Чернова "2000 метров к Андреевке" вошел в лонглист BAFTA-2026.
- Документальный фильм рассказывает о небольшой деревне Андреевке и попытках защитников деоккупировать ее.
- Другие номинанты в категории "Документальный фильм" включают ленты: Apocalypse In The Tropics, Becoming Led Zeppelin, Cover-Up и другие.
"2000 метров до Андреевки" вошел в лонглист BAFTA-2026
Долгий список номинантов был опубликован на сайте премии.
Лента "2000 метра до Андреевки" отметила в номинации "Документальный фильм".
Фильм рассказывает о небольшой деревне Андреевке, расположенной в десяти километрах от Бахмута. Чернов с Александром Бабенко и 3-й отдельной штурмовой бригадой передвигаются по фронту и снимают, как защитники пытаются деоккупировать Андреевку.
В категорию вошли еще 10 лент, среди которых:
Apocalypse In The Tropics Петра Коста,
Becoming Led Zeppelin Бернард Макмахон,
Cover-Up Лора Пойтрас и Марк Обенгаус,
The Librarians Ким А. Снайдер,
Mr Nobody Against Putin Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн,
Ocean with David Attenborough Тоби Ноулан, Колин Батфилд и Кот Шоли,
One to One: John & Yoko Сэм Райс-Эдвардс и Кевин Макдональд,
The Perfect Neighbour Гита Гандбгир,
Riefenstah Андрес Веель.
Теперь 27 января объявят шортлист номинантов.
В 2024 году в этой же категории победила картина Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".
Церемония вручения премии BAFTA — предпоследнее главное событие сезона. Ее называют британским аналогом премии "Оскар".
