Фильм украинца Чернова "2000 метров до Андреевки" вошел в лонглист BAFTA-2026

8 января документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке" вошел в номинанты на премию американской Гильдии режиссеров. А 9 января он попал в лонглист кинопремии BAFTA-2026. Церемония награждения запланирована на 22 февраля в Лондоне, ведущим станет шотландский актер Алан Камминг.

"2000 метров до Андреевки" вошел в лонглист BAFTA-2026

Долгий список номинантов был опубликован на сайте премии.

Лента "2000 метра до Андреевки" отметила в номинации "Документальный фильм".

Фильм рассказывает о небольшой деревне Андреевке, расположенной в десяти километрах от Бахмута. Чернов с Александром Бабенко и 3-й отдельной штурмовой бригадой передвигаются по фронту и снимают, как защитники пытаются деоккупировать Андреевку.

В категорию вошли еще 10 лент, среди которых:

Apocalypse In The Tropics Петра Коста,

Becoming Led Zeppelin Бернард Макмахон,

Cover-Up Лора Пойтрас и Марк Обенгаус,

The Librarians Ким А. Снайдер,

Mr Nobody Against Putin Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн,

Ocean with David Attenborough Тоби Ноулан, Колин Батфилд и Кот Шоли,

One to One: John & Yoko Сэм Райс-Эдвардс и Кевин Макдональд,

The Perfect Neighbour Гита Гандбгир,

Riefenstah Андрес Веель.

Теперь 27 января объявят шортлист номинантов.

В 2024 году в этой же категории победила картина Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

Церемония вручения премии BAFTA — предпоследнее главное событие сезона. Ее называют британским аналогом премии "Оскар".