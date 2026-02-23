BAFTA 2026. Британская академия телевидения и киноискусства объявила лауреатов
BAFTA 2026. Британская академия телевидения и киноискусства объявила лауреатов

Источник:  BAFTA

22 февраля Британская академия телевидения и киноискусства объявила лауреатов ежегодной премии BAFTA Film Awards 2026 года.

  • Среди победителей BAFTA 2026 - фильмы “Одна битва за другой”, “Зоотрополис 2”, “Гамнет” и другие.
  • Пол Томас Андерсон получил награду за лучший режиссерский вклад, а Роберт Арамайо стал восходящей актерской звездой.

В категории "Лучший адаптированный сценарий" победу одержала лента "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона, а лучшим анимационным фильмом признали "Зоотрополис 2" Джареда Буша и Байрона Говарда.

Лучшим британским анимационным короткометражным фильмом стала лента "Два черных парня в Раю" ("Two Black Boys in Paradise") База Селлса.

Награду за лучший британский короткометражный фильм получила картина "Это эндометриоз" ("This Is Endometriosis") режиссеров Мэтта Хаутона и Джорджи Вилемана.

Лауреатами в категориях "Лучший кастинг" и "Лучший детский и семейный фильм" стали "Я клянусь" ("I swear") и "Бунг" ("Boong") соответственно.

Премию за лучшую операторскую работу получила лента «Одна битва за другой».

В категории «Лучший документальный фильм», где была номинирована лента украинского режиссера Мстислава Чернова «2000 метров к Андреевке», победил фильм «Мистер Никто против Путина» Дэвида Боренштейна.

Премии BAFTA за лучший монтаж получил фильм «Одна битва за другой», а за лучший грим и прически — «Франкенштайн».

Лучшей, по версии BAFTA, оказалась музыка в кинокартине «Грешники». Этот фильм также был удостоен премии в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Пола Томаса Андерсона признали лучшим режиссером фильма «Одна битва за другой», а восходящей звездой стал актер Роберт Арамайо. Премию общества BAFTA получила Донна Лэнгли.

Лучшим неанглоязычным фильмом стала фильм «Сентиментальная ценность» режиссера Йоакима Триера.

Победу в категории "Лучший актер" в этом году одержал Роберт Арамайо ("Я клянусь"), а титул лучшей актрисы одержала Джесси Бакли ("Гамнет").

Награду за лучшую мужскую роль получил актер Шон Пенн (Одна битва за другой), а за лучшую женскую роль — актриса Вунми Мосаку (Грешники).

Премию за выдающийся вклад в британское кино получила кинопродюсер Клер Биннс.

Лучшим британским фильмом по версии BAFTA стал фильм «Гамнет» Хлои Чжао, а победу в категории «Лучший дебют британского автора, режиссера или продюсера» одержал фильм «Тень моего отца» режиссера Акинолы Дэвиса-младшего.

В категории «Лучшая работа художника-постановщика» победила фильм «Франкенштайн», а в категории «Лучший звук» — фильм «F1».

Лучшими были признаны визуальные эффекты в фильме "Аватар: Огонь и пепел" режиссера Джеймса Камерона.

