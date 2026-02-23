BAFTA 2026. Британская академия телевидения и киноискусства объявила лауреатов

22 февраля Британская академия телевидения и киноискусства объявила лауреатов ежегодной премии BAFTA Film Awards 2026 года.
Главные тезисы
- Среди победителей BAFTA 2026 - фильмы “Одна битва за другой”, “Зоотрополис 2”, “Гамнет” и другие.
- Пол Томас Андерсон получил награду за лучший режиссерский вклад, а Роберт Арамайо стал восходящей актерской звездой.
BAFTA 2026: известны лауреаты премии
В категории "Лучший адаптированный сценарий" победу одержала лента "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона, а лучшим анимационным фильмом признали "Зоотрополис 2" Джареда Буша и Байрона Говарда.
Награду за лучший британский короткометражный фильм получила картина "Это эндометриоз" ("This Is Endometriosis") режиссеров Мэтта Хаутона и Джорджи Вилемана.
Лауреатами в категориях "Лучший кастинг" и "Лучший детский и семейный фильм" стали "Я клянусь" ("I swear") и "Бунг" ("Boong") соответственно.
Премию за лучшую операторскую работу получила лента «Одна битва за другой».
В категории «Лучший документальный фильм», где была номинирована лента украинского режиссера Мстислава Чернова «2000 метров к Андреевке», победил фильм «Мистер Никто против Путина» Дэвида Боренштейна.
Премии BAFTA за лучший монтаж получил фильм «Одна битва за другой», а за лучший грим и прически — «Франкенштайн».
Лучшей, по версии BAFTA, оказалась музыка в кинокартине «Грешники». Этот фильм также был удостоен премии в категории "Лучший оригинальный сценарий".
Лучшим неанглоязычным фильмом стала фильм «Сентиментальная ценность» режиссера Йоакима Триера.
Победу в категории "Лучший актер" в этом году одержал Роберт Арамайо ("Я клянусь"), а титул лучшей актрисы одержала Джесси Бакли ("Гамнет").
Награду за лучшую мужскую роль получил актер Шон Пенн (Одна битва за другой), а за лучшую женскую роль — актриса Вунми Мосаку (Грешники).
Премию за выдающийся вклад в британское кино получила кинопродюсер Клер Биннс.
Лучшим британским фильмом по версии BAFTA стал фильм «Гамнет» Хлои Чжао, а победу в категории «Лучший дебют британского автора, режиссера или продюсера» одержал фильм «Тень моего отца» режиссера Акинолы Дэвиса-младшего.
В категории «Лучшая работа художника-постановщика» победила фильм «Франкенштайн», а в категории «Лучший звук» — фильм «F1».
Лучшими были признаны визуальные эффекты в фильме "Аватар: Огонь и пепел" режиссера Джеймса Камерона.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-