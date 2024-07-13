Багато шкоди. Німеччині увірвався терпець після 12 днів головування Угорщини в ЄС

Офіційний Берлін не приховує, що розлючений першими результати головування Угорщини в Європейському союзі й закликає членів блоку втрутитися в ситуацію.
Головні тези:
- ЄС активно обговорює покарання Угорщини та прем'єра Віктора Орбана за його фейкову “миротворчу місію” щодо припинення війни РФ проти України.
- Євросоюз розглядає можливість дострокового припинення повноважень головуючої держави — Угорщини — через дії Орбана.
- Німецьке МЗС заявило, що офіційний Брюссель не може залишити витівки Віктора Орбана без належної реакції.
Німеччина жорстко розкритикувала дії Угорщини
З заявою з цього приводу виступив речник Міністерства закордонних справ Німеччини.
Він наголосив, що не підтримує одноосібну "мирну місію" угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.
На переконання спікера німецького дипломатичного відомства, хід угорського головування в Раді ЄС ще належить побачити.
Спікер німецького МЗС також додав, що офіційний Брюссель не має права залишати витівки Віктора Орбана без належної реакції
За його словами, влада ЄС наразі сприймає зусилля Угорщини з великим подивом і скептицизмом.
ЄС може помститися Орбану та Угорщині
Наразі влад Євросоюзу активно розмірковує над тим, як буде доцільно покарати угорського прем'єра Віктора Орбана за його фейкову "миротворчу місію" щодо припинення війни РФ проти України, а також перемовини з диктатором Володимиром Путіним.
Офіційний Брюссель обурює той факт, що лідер Угорщини почав використовувати статус європейського головування без згоди інших членів ЄС.
Саме тому, уперше у своїй історії, члени Євросоюзу почали обговорювати можливість дострокового припинення повноважень головуючої держави, а саме — Угорщини.
Відомо, що поки Орбану озвучать “м’яке попередження”, однак згодом можуть перейти до жорстких дій, якщо перший план не спрацює.
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