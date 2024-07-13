Багато шкоди. Німеччині увірвався терпець після 12 днів головування Угорщини в ЄС

Офіційний Берлін не приховує, що розлючений першими результати головування Угорщини в Європейському союзі й закликає членів блоку втрутитися в ситуацію.

Німеччина жорстко розкритикувала дії Угорщини

З заявою з цього приводу виступив речник Міністерства закордонних справ Німеччини.

Він наголосив, що не підтримує одноосібну "мирну місію" угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

На переконання спікера німецького дипломатичного відомства, хід угорського головування в Раді ЄС ще належить побачити.

Зараз триває 12-й день, і воно (головування. — Ред.) вже завдало багато шкоди, — наголосив він. Поширити

Спікер німецького МЗС також додав, що офіційний Брюссель не має права залишати витівки Віктора Орбана без належної реакції

За його словами, влада ЄС наразі сприймає зусилля Угорщини з великим подивом і скептицизмом.

Що є неприйнятним, так це те, що він подорожує країною з враженням, що він робить це від чийогось імені. І, безумовно, буде подальша дискусія про те, як з цим боротися", — зазначив посадовець. Поширити

ЄС може помститися Орбану та Угорщині

Наразі влад Євросоюзу активно розмірковує над тим, як буде доцільно покарати угорського прем'єра Віктора Орбана за його фейкову "миротворчу місію" щодо припинення війни РФ проти України, а також перемовини з диктатором Володимиром Путіним.

Офіційний Брюссель обурює той факт, що лідер Угорщини почав використовувати статус європейського головування без згоди інших членів ЄС.

Саме тому, уперше у своїй історії, члени Євросоюзу почали обговорювати можливість дострокового припинення повноважень головуючої держави, а саме — Угорщини.