Официальный Берлин не скрывает, что взбешен первыми результаты председательства Венгрии в Европейском союзе и призывает членов блока вмешаться в ситуацию.

Германия жестко раскритиковала действия Венгрии

С заявлением по этому поводу выступил представитель Министерства иностранных дел Германии.

Он подчеркнул, что не поддерживает единоличную "миротворческую миссию" венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

По убеждению спикера немецкого дипломатического ведомства, ход венгерского председательства в Совете ЕС еще предстоит увидеть.

Сейчас длится 12-й день, и оно (председательство. — ред.) уже принесло много вреда, — подчеркнул он. Поделиться

Спикер немецкого МИД также добавил, что официальный Брюссель не имеет права оставлять проделки Виктора Орбана без надлежащей реакции.

По его словам, власти ЕС сейчас воспринимают усилия Венгрии с большим удивлением и скептицизмом.

Что неприемлемо, так это то, что он путешествует по стране с впечатлением, что он делает это от чьего-то имени. И, безусловно, будет дальнейшая дискуссия о том, как с этим бороться, — отметил чиновник. Поделиться

ЕС может отомстить Орбану и Венгрии

Власти Евросоюза активно размышляют над тем, как будет целесообразно наказать венгерского премьера Виктора Орбана за его фейковую "миротворческую миссию" ради якобы прекращения войны РФ против Украины.

Официальный Брюссель возмущает тот факт, что лидер Венгрии начал использовать статус европейского председательства без согласия других членов ЕС.

Именно поэтому, впервые в своей истории, члены Евросоюза начали обсуждать возможность досрочного прекращения полномочий Венгрии во время ее председательства.