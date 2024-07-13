Много вреда. У Германии лопнуло терпение после 12 дней председательства Венгрии в ЕС

Официальный Берлин не скрывает, что взбешен первыми результаты председательства Венгрии в Европейском союзе и призывает членов блока вмешаться в ситуацию.
Главные тезисы
- ЕС активно обсуждает наказание Венгрии и премьера Виктора Орбана за его фейковую "миротворческую миссию" ради прекращению войны РФ против Украины.
- Евросоюз рассматривает возможность досрочного прекращения полномочий Венгрии в блоке из-за действий Орбана.
- Немецкое МИД заявило, что официальный Брюссель не может оставить выходки Виктора Орбана без должной реакции.
Германия жестко раскритиковала действия Венгрии
С заявлением по этому поводу выступил представитель Министерства иностранных дел Германии.
Он подчеркнул, что не поддерживает единоличную "миротворческую миссию" венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
По убеждению спикера немецкого дипломатического ведомства, ход венгерского председательства в Совете ЕС еще предстоит увидеть.
Спикер немецкого МИД также добавил, что официальный Брюссель не имеет права оставлять проделки Виктора Орбана без надлежащей реакции.
По его словам, власти ЕС сейчас воспринимают усилия Венгрии с большим удивлением и скептицизмом.
ЕС может отомстить Орбану и Венгрии
Власти Евросоюза активно размышляют над тем, как будет целесообразно наказать венгерского премьера Виктора Орбана за его фейковую "миротворческую миссию" ради якобы прекращения войны РФ против Украины.
Официальный Брюссель возмущает тот факт, что лидер Венгрии начал использовать статус европейского председательства без согласия других членов ЕС.
Именно поэтому, впервые в своей истории, члены Евросоюза начали обсуждать возможность досрочного прекращения полномочий Венгрии во время ее председательства.
Известно, что пока Орбану озвучат “мягкое предупреждение”, однако впоследствии могут перейти к жестким действиям, если первый план не сработает.
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