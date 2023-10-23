Багатотисячний пропалестинський мітинг пройшов у Боснії — відео
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Багатотисячний пропалестинський мітинг пройшов у Боснії — відео

Багатотисячний пропалестинський мітинг пройшов у Боснії — відео
Джерело:  Reuters

Демонстранти вимагали припинення ізраїльської наземної операції у Секторі Гази у відповідь на атаку ХАМАС на Ізраїль.

У Сараєві відбувся пропалестинський протест

Кілька тисяч людей зібралися в неділю в центрі Сараєва, розмахуючи палестинськими і боснійськими прапорами, вимагаючи зупинити ізраїльський наступ на Сектор Гази.

Про це повідомило агентство Reuters.

Дехто з присутніх скандував: "Геноцид, геноцид", а на великому плакаті було написано "Вчора Сребрениця, сьогодні Газа".

Інші демонстранти тримали плакати з гаслами "Зупиніть війну" і "Вільна Палестина".

Мер Сараєва Беньяміна Каріч заявила протестувальникам, що місто знає, "як це – жити без води і їжі та бачити, як вбивають дітей", маючи на увазі облогу 1992-95 років, під час якої сербські війська вбили приблизно 11 тисяч жителів міста, в тому числі 1 600 дітей.

Боснія все ще відновлюється після війни 1992-95 років, в результаті якої країна була розділена між двома утвореннями – Республікою Сербською з більшістю сербського православного християнського населення і Боснійсько-хорватською федерацією, де більшість населення – мусульмани.

У неділю в Белграді та столиці Чорногорії Подгориці відбулися менші за чисельністю пропалестинські протести в регіоні.

Пропалестинська демонстрація у Лондоні

21 жовтня у Лондоні пройшла пропалестинська демонстрація, до якої доєдналося близько 100 тис людей. Протестувальники вимагали негайного припинення вогню в Газі.

Протестувальники пройшли Лондоном, скандуючи «Вільна Палестина», тримаючи банери та розмахуючи палестинськими прапорами.

Вони дійшли до Даунінг-стріт, офіційної резиденції та офісу британського прем’єр-міністра Ріші Сунака.

Поліція оцінює, що в демонстрації «Національний марш за Палестину», організованій Кампанією солідарності Палестини, взяли участь 100 000 осіб.

Багато банерів містили різкі антиізраїльські гасла, а один протестувальник тримав банер із зображеннями Ріші Сунака, президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з написом «Розшукуються за воєнні злочини».

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