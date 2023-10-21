У Лондоні пройшов 100-тисячний "Марш за Палестину" — відео

21 жовтня у Лондоні пройшла пропалестинська демонстрація, до якої доєдналося близько 100 тис людей. Протестувальники вимагали негайного припинення вогню в Газі.

Пропалестинська демонстрація у Лондоні

Протестувальники пройшли Лондоном, скандуючи «Вільна Палестина», тримаючи банери та розмахуючи палестинськими прапорами.

Вони дійшли до Даунінг-стріт, офіційної резиденції та офісу британського прем’єр-міністра Ріші Сунака.

London for Palestine pic.twitter.com/3XOY4i1rh6 — Rana Ayyub (@RanaAyyub) October 21, 2023

Поліція оцінює, що в демонстрації «Національний марш за Палестину», організованій Кампанією солідарності Палестини, взяли участь 100 000 осіб.

Багато банерів містили різкі антиізраїльські гасла, а один протестувальник тримав банер із зображеннями Ріші Сунака, президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з написом «Розшукуються за воєнні злочини».

Перед початком маршу поліція попередила, що будь-хто, хто підтримає ХАМАС, заборонену в Британії терористичну організацію, буде заарештований, і будь-який випадок злочину на ґрунті ненависті не допускатиметься.

Акція протесту виглядала мирною, і жодних повідомлень про арешти не надходило.

Нещодавні дані показали, що у жовтні кількість антисемітських злочинів зросла на 1353% порівняно з тим же періодом минулого року, а ісламофобські злочини зросли на 140%.

Низка країн заборонила пропалестинські демонстрації

Після атаки ХАМАСу на Ізраїль та ізраїльських бомбардувань Гази у відповідь, у Франції та Німеччині загострилася напруга.

У цих країнах проживають найбільші єврейські та мусульманські громади в Європейському Союзі.

Пропалестинські демонстрації спонукали обидві країни запровадити загальнонаціональну повну заборону на протести на підтримку Палестини.

Разом із забороною протестів органи освіти Берліна також розглянули можливість заборонити студентам носити палестинський шарф Keffiyeh і наклейки «вільна Палестина».

Інші країни, такі як Угорщина та Австрія, також блокували пропалестинські протести з 7 жовтня.