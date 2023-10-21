В Лондоне прошел 100-тысячный "Марш за Палестину" — видео

21 октября в Лондоне прошла пропалестинская демонстрация, к которой присоединились около 100 тыс человек. Протестующие требовали немедленного прекращения огня в Газе.
Пропалестинская демонстрация в Лондоне
Протестующие прошли по Лондону, скандируя «Свободная Палестина», держа баннеры и размахивая палестинскими флагами.
Они дошли до Даунинг-стрит, официальной резиденции и офиса британского премьер-министра Риши Сунака.
Полиция оценивает, что в демонстрации "Национальный марш за Палестину", организованной Кампанией солидарности Палестины, приняли участие 100 000 человек.
Многие баннеры содержали резкие антиизраильские лозунги, а один протестующий держал баннер с изображениями Риши Сунака, президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с надписью «Разыскиваются за военные преступления».
Перед началом марша полиция предупредила, что кто-нибудь, кто поддержит ХАМАС, запрещенную в Британии террористическую организацию, будет арестован, и любой случай преступления на почве ненависти не будет допускаться.
Акция протеста выглядела мирной, и никаких сообщений об арестах не поступало.
Недавние данные показали, что в октябре количество антисемитских преступлений выросло на 1353% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а исламофобские преступления выросли на 140%.
Ряд стран запретили пропалестинские демонстрации
После атаки ХАМАСа на Израиль и израильских бомбардировок Газы в ответ, во Франции и Германии обострилось напряжение.
В этих странах проживают самые большие еврейские и мусульманские общины в Европейском Союзе.
Пропалестинские демонстрации побудили обе страны ввести общенациональный полный запрет на протесты в поддержку Палестины.
Вместе с запретом протестов органы образования Берлина также рассмотрели возможность запретить студентам носить палестинский шарф Keffiyeh и наклейки "Свободная Палестина".
Другие страны, такие как Венгрия и Австрия также блокировали пропалестинские протесты с 7 октября.
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