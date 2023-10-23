Многотысячный пропалестинский митинг прошел в Боснии — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Многотысячный пропалестинский митинг прошел в Боснии — видео

Митинг в Сараево
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Источник:  Reuters

Демонстранты потребовали прекращения израильской наземной операции в Секторе Газы в ответ на атаку ХАМАС на Израиль.

В Сараеве прошел пропалестинский протест

Несколько тысяч человек собрались 22 октября в центре Сараево, размахивая палестинскими и боснийскими флагами, требуя остановить израильское наступление на сектор Газы.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Некоторые из присутствующих скандировали: "Геноцид, геноцид", а на большом плакате было написано "Вчера Сребреница, сегодня Газа".

Другие демонстранты держали плакаты с лозунгами "Остановите войну" и "Свободная Палестина".

Мэр Сараева Беньямина Карич заявила протестующим, что город знает, "как это – жить без воды и еды и видеть, как убивают детей", имея в виду осаду 1992-95 годов, во время которой сербские войска убили примерно 11 тысяч жителей города, в том числе 1600 детей.

Босния все еще восстанавливается после войны 1992-95 годов, в результате которой страна была разделена между двумя образованиями – Республикой Сербской с большинством сербского православного христианского населения и Боснийско-хорватской федерацией, где большинство населения – мусульмане.

В воскресенье в Белграде и столице Черногории Подгорицы прошли меньшие по численности пропалестинские протесты в регионе.

Пропалестинская демонстрация в Лондоне

21 октября в Лондоне прошла пропалестинская демонстрация, к которой присоединились около 100 тыс человек. Протестующие требовали немедленного прекращения огня в Газе.

Протестующие прошли по Лондону, скандируя «Свободная Палестина», держа баннеры и размахивая палестинскими флагами.

Они дошли до Даунинг-стрит, официальной резиденции и офиса британского премьер-министра Риши Сунака.

Полиция оценивает, что в демонстрации "Национальный марш за Палестину", организованной Кампанией солидарности Палестины, приняли участие 100 000 человек.

Многие баннеры содержали резкие антиизраильские лозунги, а один протестующий держал баннер с изображениями Риши Сунака, президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с надписью «Разыскиваются за военные преступления».

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