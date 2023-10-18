Байден планує просити у Конгресу рекордну суму на допомогу Ізраїлю
Категорія
Політика
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Байден планує просити у Конгресу рекордну суму на допомогу Ізраїлю

Джо Байден
Джерело:  The Wall Street Journal

Президент США Джо Байден планує звернення до Конгресу щодо схвалення безпрецедентного пакета військової підтримки Ізраїля. 

Байден планує надання рекордно великого пакета допомоги Ізраїлю

За інформацією репортера видання Кена Томаса, з такою заявою Байден виступив під час візиту до Ізраїля.

Пізніше цього тижня я збираюся попросити Конгрес США надати безпрецедентний пакет підтримки для оборони Ізраїлю, - зазначив Байден.

Він також підкреслив, що США планують зберегти ізраїльску ППО “Залізний купол” повністю забезпеченою боєприпасами.

При цьому президент США оголосив про виділення 100 млн доларів допомоги палестинцям у Газі та на Західному березі річки Йордан.

Ви не живете за правилами терористів. Ви живете за правилами закону, - зазначив Байден.

Що відомо про загиблих українців внаслідок війни в Ізраїлі

За інформацією посла Ізраїля в Україні Міхаеля Бродського , внаслідок розв’язаної терористами палестинського угруповання ХАМАС війни, на території країни загинуло вже 23 українця.

Однак в МЗС України зазначають, що це інформація представників МВС Ізраїля.

Але прошу звернути увагу, що там вказується, що це приблизна статистика. Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та 6 зниклих безвісти, - підкреслив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Відомо, що армія оборони Ізраїлю оголосила про створення гуманітарної зони на півдні Сектору Гази. 

ЦАХАЛ закликає жителів Гази евакуюватися на південь (анклаву - ред.) для їхнього захисту.

Аль-Мавасі – це місце, де буде надаватися міжнародна гуманітарна допомога у разі потреби. 

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