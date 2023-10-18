Байден планує просити у Конгресу рекордну суму на допомогу Ізраїлю

Президент США Джо Байден планує звернення до Конгресу щодо схвалення безпрецедентного пакета військової підтримки Ізраїля.
Байден планує надання рекордно великого пакета допомоги Ізраїлю
За інформацією репортера видання Кена Томаса, з такою заявою Байден виступив під час візиту до Ізраїля.
Він також підкреслив, що США планують зберегти ізраїльску ППО “Залізний купол” повністю забезпеченою боєприпасами.
При цьому президент США оголосив про виділення 100 млн доларів допомоги палестинцям у Газі та на Західному березі річки Йордан.
Що відомо про загиблих українців внаслідок війни в Ізраїлі
За інформацією посла Ізраїля в Україні Міхаеля Бродського , внаслідок розв’язаної терористами палестинського угруповання ХАМАС війни, на території країни загинуло вже 23 українця.
Однак в МЗС України зазначають, що це інформація представників МВС Ізраїля.
Відомо, що армія оборони Ізраїлю оголосила про створення гуманітарної зони на півдні Сектору Гази.
ЦАХАЛ закликає жителів Гази евакуюватися на південь (анклаву - ред.) для їхнього захисту.
Аль-Мавасі – це місце, де буде надаватися міжнародна гуманітарна допомога у разі потреби.
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