Байден планує просити у Конгресу рекордну суму на допомогу Ізраїлю

Байден планує надання рекордно великого пакета допомоги Ізраїлю

За інформацією репортера видання Кена Томаса, з такою заявою Байден виступив під час візиту до Ізраїля.

Пізніше цього тижня я збираюся попросити Конгрес США надати безпрецедентний пакет підтримки для оборони Ізраїлю, - зазначив Байден. Поширити

Він також підкреслив, що США планують зберегти ізраїльску ППО “Залізний купол” повністю забезпеченою боєприпасами.

При цьому президент США оголосив про виділення 100 млн доларів допомоги палестинцям у Газі та на Західному березі річки Йордан.

Ви не живете за правилами терористів. Ви живете за правилами закону, - зазначив Байден. Поширити

Biden in Tel Aviv: "Later this week I'm going to ask the United States Congress for an unprecedented support package for Israel's defense. We're going to keep Iron Dome fully supplied." — Ken Thomas (@KThomasDC) October 18, 2023

Що відомо про загиблих українців внаслідок війни в Ізраїлі

За інформацією посла Ізраїля в Україні Міхаеля Бродського , внаслідок розв’язаної терористами палестинського угруповання ХАМАС війни, на території країни загинуло вже 23 українця.

Однак в МЗС України зазначають, що це інформація представників МВС Ізраїля.

Але прошу звернути увагу, що там вказується, що це приблизна статистика. Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та 6 зниклих безвісти, - підкреслив речник МЗС України Олег Ніколенко. Поширити

Відомо, що армія оборони Ізраїлю оголосила про створення гуманітарної зони на півдні Сектору Гази.

ЦАХАЛ закликає жителів Гази евакуюватися на південь (анклаву - ред.) для їхнього захисту.

Аль-Мавасі – це місце, де буде надаватися міжнародна гуманітарна допомога у разі потреби.