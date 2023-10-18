Байден планирует просить у Конгресса рекордную сумму в помощь Израилю

Президент США Джо Байден планирует обращение в Конгресс об одобрении беспрецедентного пакета военной поддержки Израиля.

Байден планирует предоставление рекордно крупного пакета помощи Израилю.

По информации репортера издания Кена Томаса, с таким заявлением Байден выступил во время визита в Израиль.

Позже на этой неделе я намерен попросить Конгресс США предоставить беспрецедентный пакет поддержки для обороны Израиля, - отметил Байден. Поделиться

Он также подчеркнул, что США планируют сохранить израильское ПВО "Железный купол" полностью обеспеченным боеприпасами.

При этом президент США объявил о выделении 100 млн долларов помощи палестинцам в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

Вы не живете по правилам террористов. Вы живете по правилам закона, – отметил Байден. Поделиться

Biden in Tel Aviv: "Later this week I'm going to ask the United States Congress for an unprecedented support package for Israel's defense. We're going to keep Iron Dome fully supplied." — Ken Thomas (@KThomasDC) October 18, 2023

Что известно о погибших украинцах в результате войны в Израиле

По информации посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, в результате развязанной террористами палестинской группировки ХАМАС войны, на территории страны погибли уже 23 украинца.

Однако в МИД Украины отмечают, что это информация представителей МВД Израиля.

Но прошу обратить внимание, что там указывается, что это примерная статистика. Мы оперируем информацией, которую верифицировало МИД Украины: 13 погибших и 6 пропавших без вести, - подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко. Поделиться

Известно, что армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны на юге сектора Газа.

ЦАХАЛ призывает жителей Газы эвакуироваться на юг (анклаву – ред.) для их защиты.

Аль-Маваси – это место, где будет предоставляться международная гуманитарная помощь в случае необходимости.