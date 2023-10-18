Байден планирует просить у Конгресса рекордную сумму в помощь Израилю
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Политика
Дата публикации

Байден планирует просить у Конгресса рекордную сумму в помощь Израилю

Джо Байден
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Источник:  The Wall Street Journal

Президент США Джо Байден планирует обращение в Конгресс об одобрении беспрецедентного пакета военной поддержки Израиля.

Байден планирует предоставление рекордно крупного пакета помощи Израилю.

По информации репортера издания Кена Томаса, с таким заявлением Байден выступил во время визита в Израиль.

Позже на этой неделе я намерен попросить Конгресс США предоставить беспрецедентный пакет поддержки для обороны Израиля, - отметил Байден.

Он также подчеркнул, что США планируют сохранить израильское ПВО "Железный купол" полностью обеспеченным боеприпасами.

При этом президент США объявил о выделении 100 млн долларов помощи палестинцам в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

Вы не живете по правилам террористов. Вы живете по правилам закона, – отметил Байден.

Что известно о погибших украинцах в результате войны в Израиле

По информации посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, в результате развязанной террористами палестинской группировки ХАМАС войны, на территории страны погибли уже 23 украинца.

Однако в МИД Украины отмечают, что это информация представителей МВД Израиля.

Но прошу обратить внимание, что там указывается, что это примерная статистика. Мы оперируем информацией, которую верифицировало МИД Украины: 13 погибших и 6 пропавших без вести, - подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.

Известно, что армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны на юге сектора Газа.

ЦАХАЛ призывает жителей Газы эвакуироваться на юг (анклаву – ред.) для их защиты.

Аль-Маваси – это место, где будет предоставляться международная гуманитарная помощь в случае необходимости.

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