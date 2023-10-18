Байден планирует просить у Конгресса рекордную сумму в помощь Израилю

Президент США Джо Байден планирует обращение в Конгресс об одобрении беспрецедентного пакета военной поддержки Израиля.
Байден планирует предоставление рекордно крупного пакета помощи Израилю.
По информации репортера издания Кена Томаса, с таким заявлением Байден выступил во время визита в Израиль.
Он также подчеркнул, что США планируют сохранить израильское ПВО "Железный купол" полностью обеспеченным боеприпасами.
При этом президент США объявил о выделении 100 млн долларов помощи палестинцам в Газе и на Западном берегу реки Иордан.
Что известно о погибших украинцах в результате войны в Израиле
По информации посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, в результате развязанной террористами палестинской группировки ХАМАС войны, на территории страны погибли уже 23 украинца.
Однако в МИД Украины отмечают, что это информация представителей МВД Израиля.
Известно, что армия обороны Израиля объявила о создании гуманитарной зоны на юге сектора Газа.
ЦАХАЛ призывает жителей Газы эвакуироваться на юг (анклаву – ред.) для их защиты.
Аль-Маваси – это место, где будет предоставляться международная гуманитарная помощь в случае необходимости.
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