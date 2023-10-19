Байден попросить у Конгресу 60 млрд дол для України

Очікується, що 20 жовтня Білий дім подасть до Конгресу запит на додаткове фінансування України на 60 млрд доларів. Загалом запит на фінансування у розмірі 100 млрд включатиме допомогу Ізраїлю та Тайваню.

Байден сподівається отримати 60 млрд для допомоги Україні

Новий пакет фінансування ще не завершений, проте він передбачає надання Україні 60 мільярдів доларів, за словами джерел видання.

Решта запиту включатиме приблизно 40 мільярдів доларів для надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та кордону США та Мексики.

Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде подано на фінансовий рік, становитиме близько 100 мільярдів доларів. Поширити

Президент Джо Байден заявив 18 жовтня, що він готується попросити Конгрес про «безпрецедентний пакет підтримки оборони Ізраїлю» під час своєї поїздки до Тель-Авіва.

Чи погодяться республіканці на допомогу Україні

Видання пише, що республіканці все більше розділяються щодо того, чи продовжувати допомогу США Україні у війні з Росією.

Республіканці в Конгресі, особливо ті, хто насторожено ставиться до надсилання додаткової допомоги Україні, стверджують, що США необхідно поповнити власні запаси боєприпасів, які були надіслані до Європи.

Додаткове фінансування для України може допомогти вгамувати деякі з цих побоювань, оскільки частина коштів може бути використана для поповнення запасів США.

Наразі США надали Києву понад 75 мільярдів доларів військової, гуманітарної та фінансової допомоги.