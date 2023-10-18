Байден хоче передати Україні масштабну фінансову допомогу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Байден хоче передати Україні масштабну фінансову допомогу

Джо Байден
Джерело:  Bloomberg

Американський лідер Джо Байден планує звернутися до Конгресу із додатковим запитом про виділення 100 мільярдів доларів, зокрема, для оборонної допомоги Україні та Ізраїлю.

Україна може отримати нову фінансову допомогу від США

Як повідомляє інформаційна агенція Bloomberg, з посилання на свої джерела, вказаний пакет також включатиме фінансування охорони кордонів і допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема й Тайваню.

Що важливо розуміти, рішення Джо Байдена просити Конгресу про виділення комплексного пакета базується на бажанні президента США заручитися підтримкою республіканців у Конгресі, які виступають проти збільшення допомоги Україні.

Включення фінансування охорони кордону також може допомогти отримати підтримку республіканців, які давно пов’язують додаткову іноземну допомогу з розв'язанням проблеми напливу мігрантів у США.

За словами одного з інсайдерів, деталі пакета досі опрацьовуються, а сума зможе перекрити цілий фінансовий рік.

Як уже згадувалося раніше, попередній запит команди Байдена, який передбачав виділення Україні 24 мільярдів доларів, охоплював лише тримісячний період.

Варто звернути увагу на те, що будь-який запит від Білого дому повинна спочатку підтримати Палата представників, однак їй не вдасться цього зробити без обрання нового спікера.

США зможуть одночасно допомагати Україні та Ізраїлю

Нещодавно один із представників Білого дому Джейк Салліван офіційно заявив, що команда Джо Байдена проситиме Конгрес виділити фінансування для України та Ізраїля в одному пакеті.

Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.

Очільник Міноборони США Ллойд Остін під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Брюсселі вкотре підтвердив, що Штати продовжать безперервно давати Україні озброєння.

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