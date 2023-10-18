Байден хочет передать Украине масштабную финансовую помощь

Американский лидер Джо Байден планирует обратиться к Конгрессу с дополнительным запросом о выделении 100 миллиардов долларов, в частности для оборонной помощи Украине и Израилю.

Украина может получить новую финансовую помощь от США

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, со ссылкой на свои источники, указанный пакет также будет включать финансирование охраны границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Что важно понимать, решение Джо Байдена просить Конгресса о выделении комплексного пакета базируется на желании президента США заручиться поддержкой республиканцев в Конгрессе, выступающих против увеличения помощи Украине.

Включение финансирования охраны границы также может помочь получить поддержку республиканцев, давно связывающих дополнительную иностранную помощь с решением проблемы наплыва мигрантов в США. Поделиться

По словам одного из инсайдеров, детали пакета до сих пор прорабатываются, а сумма сможет перекрыть целый финансовый год.

Как уже упоминалось ранее, предварительный запрос команды Байдена, предполагавший выделение Украине 24 миллиардов долларов, охватывал только трехмесячный период.

Стоит обратить внимание на то, что любой запрос от Белого дома должна сначала поддержать Палата представителей, однако ей не удастся этого сделать без избрания нового спикера.

Biden is considering asking Congress for approximately $100 billion that would include defense assistance for Israel and Ukraine, as well as border security funding https://t.co/PP9aDzEt42 via @bpolitics — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) October 18, 2023

США смогут одновременно помогать Украине и Израилю

Недавно один из представителей Белого дома Джейк Салливан официально заявил, что команда Джо Байдена попросит Конгресс выделить финансирование для Украины и Израиля в одном пакете.

Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс прошение о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева. Поделиться

Глава Минобороны США Ллойд Остин во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Брюсселе в очередной раз подтвердил, что Штаты продолжат непрерывно давать Украине вооружение.