Байден попросит у Конгресса 60 млрд долл для Украины

Ожидается, что 20 октября Белый дом подаст в Конгресс запрос на дополнительное финансирование Украины на 60 млрд долларов. В целом запрос на финансирование в размере 100 млрд будет включать помощь Израилю и Тайваню.

Байден надеется получить 60 млрд для помощи Украине

Новый пакет финансирования еще не завершен, однако предусматривает предоставление Украине 60 миллиардов долларов, по словам источников издания.

Остальные запросы будут включать примерно 40 миллиардов долларов для оказания помощи Израилю, Тайваню и границе США и Мексики.

Общий запрос на дополнительное финансирование, который, как ожидается, будет подан на финансовый год, составит около 100 миллиардов долларов. Поделиться

Президент Джо Байден заявил 18 октября, что готовится попросить Конгресс о «беспрецедентном пакете поддержки обороны Израиля» во время своей поездки в Тель-Авив.

Согласятся ли республиканцы на помощь Украине

Издание пишет, что республиканцы все больше разделяются по поводу того, продолжать ли помощь США Украине в войне с Россией.

Республиканцы в Конгрессе, особенно те, кто настороженно относится к предоставлению дополнительной помощи Украине, утверждают, что США необходимо пополнить собственные запасы боеприпасов, отправленных в Европу.

Дополнительное финансирование для Украины может помочь унять некоторые из этих опасений, поскольку часть средств может быть использована для пополнения запасов США.

В настоящее время США предоставили Киеву более 75 миллиардов долларов военной, гуманитарной и финансовой помощи.