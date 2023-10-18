Байден прибув до Ізраїлю — відео

Президент США Джо Байден прилетів з візитом до Ізраїлю. Його літак вже приземлився в Тель-Авіві.
Джо Байден прибув до Ізраїлю
Президент США Джо Байден 18 жовтня прибув до Тель-Авіва, розпочинаючи свій візит до Ізраїлю на тлі резонансного ракетного удару по лікарні в Газі.
Що відомо про візит Байдена до Ізраїлю
Візит американського президента відбувається на тлі резонансного ракетного удару по лікарні в Газі. Ізраїльська і палестинська сторона звинувачують одне одного в атаці.
Своїм візитом Байден прагне продемонструвати рішучу підтримку Ізраїлю в його зусиллях з ліквідації ХАМАС, а також закликати до пошуку шляхів полегшення гуманітарної кризи в Газі.
Перед Байденом до Ізраїлю втретє прибув держсекретар Ентоні Блінкен. Його візит стане продовженням багатоденного турне до семи країн Близького Сходу.
Блінкен повернувся до Ізраїлю зі столиці Йорданії Аммана.
Планувалося, що Байден відвідає Йорданію для участі у саміті з королем Абдаллою II, президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі і президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, щоб обговорити гуманітарну допомогу, але цей саміт був скасований через удар по лікарні в Газі.
Нагадаємо, в результаті удару по лікарні в Газі , за офіційними даними, загинуло щонайменше 500 палестинців.
В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракета була випущена не ними, а "Ісламським джихадом". За їхніми словами, під час запуску сталася помилка, яка призвела до влучання в лікарню.
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