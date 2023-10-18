Байден прибыл в Израиль – видео
Категория
Мир
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Байден прибыл в Израиль – видео

Джо Байден
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Источник:  Sky News

Президент США Джо Байден прилетел с визитом в Израиль. Его самолет уже приземлился в Тель-Авиве.

Джо Байден прибыл в Израиль

Президент США Джо Байден 18 октября прибыл в Тель-Авив, начиная свой визит в Израиль на фоне резонансного ракетного удара по больнице в Газе.

Что известно о визите Байдена в Израиль

Визит американского президента проходит на фоне резонансного ракетного удара по больнице в Газе. Израильская и палестинская сторона обвиняют друг друга в атаке.

Своим визитом Байден стремится продемонстрировать решительную поддержку Израилю в его усилиях по ликвидации ХАМАСа, а также призвать к поиску путей облегчения гуманитарного кризиса в Газе.

Перед Байденом в Израиль в третий раз прибыл госсекретарь Энтони Блинкен. Его визит станет продолжением многодневного турне в семь стран Ближнего Востока.

Блинкен вернулся в Израиль из столицы Иордании Аммана.

Планировалось, что Байден посетит Иорданию для участия в саммите с королем Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, чтобы обсудить гуманитарную помощь, но этот саммит был отменен из-за удара по больнице в Газе.

Напомним, в результате удара по больнице в Газе, по официальным данным, погибли по меньшей мере 500 палестинцев.

В Армии обороны Израиля заявили, что ракета была выпущена не ими, а "Исламским джихадом". По их словам, при запуске произошла ошибка, которая привела к попаданию в больницу.

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