Чинний президент США Джо Байден може втратити фінансову підтримку провідних американських бізнесменів напередодні виборів після невдалого виступу на дебатах з Трампом.

Що відомо про ризик втрати Байденом фінансової підтримки напередодні виборів

За інформацією журналістів видання, американські бізнесмени вслід за представниками Демократичної партії почали сумніватись у змозі Байдена отримати перемогу на виборах.

За словами співрозмовників видання у ділових та політичних колах, деякі з фінансистів вже перерахували кошти учасникам виборів до Конгресу, зокрема кандидату в Сенат від Арізони, чинному члену палати представників, демократу Рубену Гальєго.

Окрім цього у матеріалі видання зазначається, що один зі спонсорів Демократичної партії збільшив власний внесок для Комітету, що сприятиме обранню демократів у Сенат на 50%.

Після дебатів виборчі штаби кандидатів у штатах, де республіканці й демократи мають рівні шанси на перемогу, зареєстрували "наплив" пожертв.

За словами старшого наукового співробітник Інституту США та Канади РАН Дмитра Кочегурова, фактично представники Демократичної партії вже змирились з тим, що, ймовірно, Трамп переможе на виборах.

Перемога у Палаті представників та утримання влади в Сенаті, дозволить їм паралізувати політику Трампа по багатьох напрямках.

Що дійсно загрожує підтримці Байдена напередодні виборів

Однак за словами керівника компанії "Дубравський консалтинг" Павла Дубравського, наразі зменшення фінансування не завдасть Байдену великої шкоди під час передвиборчої кампанії.

Він пояснив, що фінансування є більш важливим для кампаній із виборів до Конгресу, адже на президентському рівні переломним фактором є бренд кандидата.

Слабкі позиції Байдена, як зазначає Дубравський, набагато небезпечніші за зниження фінансування, яке поки незначне.

Кампанія Трампа повідомила, що днями зібрала у II кварталі 2024 р. 331 млн доларів.

За даними демократів, Байден та його союзники за аналогічний період зібрали 264 млн доларів.

За інформацією журналістів видання, донори поки що не ухвалили фінального рішення про масове перенаправлення коштів та чекають нових опитувань, щоб зрозуміти, наскільки невдалі дебати вплинули на рейтинг Байдена.

За інформацією журналу The Puck із посиланням на закрите опитування від 30 червня, щонайменше 40% виборців Байдена, які підтримували його на виборах у 2020 році, наразі вимагають, щоб він відмовився від подальшої участі.

У травні таких було 25%. У штатах, які вагаються кого з двох кандидатів підтримати, за вихід чинного президента з кампанії висловилися 55% виборців.

Зафіксовано і рекордний спад підтримки Байдена за тиждень від початку проведення таких підрахунків з кінця 2021 року.