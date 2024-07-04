Действующий президент США Джо Байден может потерять финансовую поддержку ведущих американских бизнесменов в преддверии выборов после неудачного выступления на дебатах с Трампом.

Что известно о риске потери Байденом финансовой поддержки накануне выборов

По информации журналистов издания, американские бизнесмены вслед за представителями Демократической партии стали сомневаться в возможности Байдена одержать победу на выборах.

По словам собеседников издания в деловых и политических кругах, некоторые из финансистов уже перечислили средства участникам выборов в Конгресс, в частности, кандидату в Сенат от Аризоны, действующему члену палаты представителей, демократу Рубену Гальего.

Кроме этого, в материале издания отмечается, что один из спонсоров Демократической партии увеличил собственный вклад для Комитета, что будет способствовать избранию демократов в Сенат на 50%.

После дебатов избирательные штабы кандидатов в штатах, где республиканцы и демократы имеют равные шансы на победу, зарегистрировали "наплыв" пожертвований.

По словам старшего научного сотрудника Института США и Канады РАН Дмитрия Кочегурова, фактически представители Демократической партии уже смирились с тем, что, вероятно, Трамп победит на выборах.

Победа в Палате представителей и удержание власти в Сенате позволит им парализовать политику Трампа по многим направлениям.

Что действительно угрожает поддержке Байдена в преддверии выборов

Однако, по словам руководителя компании "Дубровский консалтинг" Павла Дубравского, пока уменьшение финансирования не нанесет Байдену большой вред во время предвыборной кампании.

Он пояснил, что финансирование является более важным для кампаний по выборам в Конгресс, ведь на президентском уровне переломным фактором является бренд кандидата.

Слабые позиции Байдена, как отмечает Дубравский, гораздо опаснее снижения финансирования, которое пока незначительно.

Кампания Трампа сообщила, что на днях собрала во II квартале 2024 г. 331 млн долларов.

По данным демократов, Байден и его союзники за аналогичный период собрали 264 миллиона долларов.

По информации журналистов издания, доноры пока не приняли финальное решение о массовом перенаправлении средств и ждут новых опросов, чтобы понять, насколько неудачные дебаты повлияли на рейтинг Байдена.

По информации журнала The Puck со ссылкой на закрытый опрос от 30 июня, по меньшей мере 40% избирателей Байдена, поддерживавших его на выборах в 2020 году, требуют, чтобы он отказался от дальнейшего участия.

В мае таковых было 25%. В штатах, которые сомневаются кого из двух кандидатов поддержать, за выход действующего президента из кампании высказались 55% избирателей.

Зафиксирован и рекордный спад поддержки Байдена за неделю после начала проведения таких подсчетов с конца 2021 года.