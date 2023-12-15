Байден та Зеленський не правильно оцінили позицію республіканців — Foreign Policy
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Байден та Зеленський не правильно оцінили позицію республіканців — Foreign Policy

Джо Байден та Володимир Зеленський
Джерело:  Foreign Policy

Президент Володимир Зеленський та представники адміністрації американського лідера Джо Байдена не вірно оцінили позицію представників Республіканської партії стосовно питання подальшої військової допомоги Україні та змін до міграційного законодавства США. 

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Зазначається, що у Білому домі не вірно оцінили ситуацію, коли порадили президенту Володимиру Зеленському покладатись на яскраву промову у надії, що це переконає представників Республіканської партії відмовитись від власних вимог щодо посилення кордону із Мексикою і дозволить схвалити запит Байдена на подальшу військову допомогу Україні.

Візит Зеленського був невдалим. Він був абсолютно беззвучним і упустив суть і проблеми, які насправді є серцевиною поточних суперечок щодо фінансування. Було б краще, якби він просто не виступав, - заявив журналістам видання помічник представників Республіканської партії у Конгресі.

Чи вплинув виступ Зеленського на представників Республіканської партії

Журналісти видання зазначають, що союзники українського президента у Вашингтоні неодоцінили серйозну налаштованість представників Республіканської партії щодо вирішення питання кордону та міграційної політики США.

Деякі республіканці зізналися, що загалом аргументи Зеленського під час його зустрічей у Вашингтоні були вражаючими та переконливими. І це обурило частину республіканців, які тепер вважають, що Зеленський загнав їх у глухий кут, давши демократам більше політичних "боєприпасів".

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