Байден и Зеленский неправильно оценили позицию республиканцев — Foreign Policy

Президент Владимир Зеленский и представители администрации американского лидера Джо Байдена не верно оценили позицию представителей Республиканской партии относительно вопроса дальнейшей военной помощи Украине и изменений в миграционное законодательство США.

Что известно о просчете Белого дома и Зеленского в переговорах с республиканцами

Отмечается, что в Белом доме не верно оценили ситуацию, когда посоветовали президенту Владимиру Зеленскому полагаться на яркую речь в надежде, что это убедит представителей Республиканской партии отказаться от своих требований по усилению границы с Мексикой и позволит одобрить запрос Байдена на дальнейшую военную помощь Украине.

Визит Зеленского был неудачным. Он был совершенно беззвучным и уронил суть и проблемы, которые на самом деле являются сердцевиной текущих споров по финансированию. Было бы лучше, если бы он просто не выступал, – заявил журналистам издания помощник представителей Республиканской партии в Конгрессе. Поделиться

Повлияло ли выступление Зеленского на представителей Республиканской партии

Журналисты издания отмечают, что союзники украинского президента в Вашингтоне не оценили серьезную настроенность представителей Республиканской партии по решению вопроса границы и миграционной политики США.

Некоторые республиканцы признались, что аргументы Зеленского во время его встреч в Вашингтоне были впечатляющими и убедительными. И это возмутило часть республиканцев, теперь считающих, что Зеленский загнал их в тупик, дав демократам больше политических "боеприпасов".