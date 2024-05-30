Байден таємно ухвалив доленосне рішення щодо захисту України — Politico

Видання Politico дізналося від своїх інсайдерів у Білому домі про те, що американський лідер Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

Україна отримала довгоочікуваний дозвіл від США

Згідно з даними західних журналістів, наразі йдеться лише про удари американською зброєю винятково біля кордонів Харківської області.

Президент (Джо Байден — ред.) нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для ударів у відповідь на Харківщині, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів або готуються завдати їх, — розповів один з інсайдерів. Поширити

Окрім того, наголошується, що в питанні завдання ударів на великі відстані всередині Росії, позиція Білого дому досі не змінилася.

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Західна зброя буде знищувати ворожі цілі на території РФ

Нагадаємо: нещодавно генсек Альянсу Єнс Столтенберг закликав країни НАТО нарешті переглянули обмеження на заборону ЗСУ бити по РФ західною зброєю.

Його пропозиція пролунала на тлі нового наступу російських загарбників на Харківщину.

Після цього багато союзників України в Європі заявили, що підтримують цю ідею, однак наразі Вашингтон та Берлін публічно виступають проти.

Найактивніше до зміни позиції закликав французький лідер Еммануель Макрон — він наголосив, що ЗСУ мають право на тотальний самозахист.

Згодом також з’явилася інформація про те, що очільник Білого дому Джо Байден схиляється до того, щоб змінити свою позицію і надати дозвіл Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.