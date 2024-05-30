Байден тайно принял судьбоносное решение касательно защиты Украины — Politico

Издание Politico узнало от своих инсайдеров в Белом доме о том, что американский лидер Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.

Украина получила долгожданное разрешение от США

Согласно данным западных журналистов, речь идет об ударах американским оружием исключительно у границ Харьковской области.

Президент (Джо Байден — ред.) недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответных ударов на Харьковщине, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары или готовятся нанести их, — рассказал один из инсайдеров. Поделиться

Кроме того, указано, что в вопросе нанесения ударов на большие расстояния внутри России, позиция Белого дома до сих пор не изменилась.

Фото: скриншот

Западное оружие будет уничтожать вражеские цели на территории РФ

Напомним: недавно генсек Альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО наконец пересмотреть ограничения на запрет ВСУ бить по РФ западным оружием.

Его предложение прозвучало на фоне нового наступления российских захватчиков на Харьковскую область.

После этого многие союзники Украины в Европе заявили, что поддерживают эту идею, однако в настоящее время Вашингтон и Берлин публично выступают против.

Активнее всего к смене позиции призвал французский лидер Эммануэль Макрон — он подчеркнул, что ВСУ имеют право на тотальную самозащиту.

Впоследствии также появилась информация о том, что глава Белого дома Джо Байден склоняется к тому, чтобы изменить свою позицию и предоставить разрешение Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.