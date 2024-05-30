Ряд западных партнеров Украины покупает боеприпасы у тех же поставщиков, что и Россия.

Как Россия может опередить Запад по покупке боеприпасов на международных рынках

По информации журналистов издания, Россия опережает западные страны по объемам закупки артиллерийских боеприпасов на международных рынках, а задержки платежей поставщикам могут привести к тому, что миллионы боеприпасов будут куплены Москвой.

Есть некоторые страны, которые поставляют оружие из тех же запасов, что и россияне... Если у вас есть наличные, чтобы сделать предоплату быстрее, чем россияне, то товар пойдет на украинскую сторону. Если у вас нет наличных денег на счету, то иногда они идут к россиянам, — объясняет спецпредставитель Чехии по реконструкции Украины Томаш Копечный. Поделиться

До этого чешская оружейная компания Czechoslovak Group предупреждала, что из-за увеличения цены и низкого качества половина закупленных артиллерийских снарядов не может быть отправлена Украине в запланированные сроки, поскольку требует дополнительной обработки.

Что нужно Западу, чтобы опередить Россию в закупке боеприпасов

По словам руководителя и владельца чешской CSG Михала Стрнада, портфели заказов европейских производителей боеприпасов заполнены на ближайшие восемь лет в зависимости от типа деталей.

Из-за развязанной Россией преступной войны против Украины произошел значительный рост цен на ограниченное количество артиллерийских снарядов, которые можно закупить за пределами стран НАТО.