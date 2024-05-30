Ряд западных партнеров Украины покупает боеприпасы у тех же поставщиков, что и Россия.
Как Россия может опередить Запад по покупке боеприпасов на международных рынках
По информации журналистов издания, Россия опережает западные страны по объемам закупки артиллерийских боеприпасов на международных рынках, а задержки платежей поставщикам могут привести к тому, что миллионы боеприпасов будут куплены Москвой.
До этого чешская оружейная компания Czechoslovak Group предупреждала, что из-за увеличения цены и низкого качества половина закупленных артиллерийских снарядов не может быть отправлена Украине в запланированные сроки, поскольку требует дополнительной обработки.
Что нужно Западу, чтобы опередить Россию в закупке боеприпасов
По словам руководителя и владельца чешской CSG Михала Стрнада, портфели заказов европейских производителей боеприпасов заполнены на ближайшие восемь лет в зависимости от типа деталей.
Из-за развязанной Россией преступной войны против Украины произошел значительный рост цен на ограниченное количество артиллерийских снарядов, которые можно закупить за пределами стран НАТО.
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