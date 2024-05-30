Покупают из одних запасов. Россия может опередить Запад по закупке боеприпасов
Категория
Украина
Дата публикации

Покупают из одних запасов. Россия может опередить Запад по закупке боеприпасов

Производство боеприпасов
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Источник:  The Financial Times

Ряд западных партнеров Украины покупает боеприпасы у тех же поставщиков, что и Россия.

Как Россия может опередить Запад по покупке боеприпасов на международных рынках

По информации журналистов издания, Россия опережает западные страны по объемам закупки артиллерийских боеприпасов на международных рынках, а задержки платежей поставщикам могут привести к тому, что миллионы боеприпасов будут куплены Москвой.

Есть некоторые страны, которые поставляют оружие из тех же запасов, что и россияне... Если у вас есть наличные, чтобы сделать предоплату быстрее, чем россияне, то товар пойдет на украинскую сторону. Если у вас нет наличных денег на счету, то иногда они идут к россиянам, — объясняет спецпредставитель Чехии по реконструкции Украины Томаш Копечный.

До этого чешская оружейная компания Czechoslovak Group предупреждала, что из-за увеличения цены и низкого качества половина закупленных артиллерийских снарядов не может быть отправлена Украине в запланированные сроки, поскольку требует дополнительной обработки.

Что нужно Западу, чтобы опередить Россию в закупке боеприпасов

По словам руководителя и владельца чешской CSG Михала Стрнада, портфели заказов европейских производителей боеприпасов заполнены на ближайшие восемь лет в зависимости от типа деталей.

Из-за развязанной Россией преступной войны против Украины произошел значительный рост цен на ограниченное количество артиллерийских снарядов, которые можно закупить за пределами стран НАТО.

Производственные мощности есть. Но не в Европе. Мы конкурируем за несколько миллионов боеприпасов... Единственное, что нам для этого нужно, это соответствующие финансы, — объясняет Стрнад.

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