По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина в рамках инициативы Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов получит до конца года обещанный ЕС миллион артиллерийских снарядов.
Что известно о получении Украиной миллиона артснарядов до конца года
По его словам, Чехия в рамках прямой военной помощи Украине выделила 600 млн евро, а также планирует предоставить технику стоимостью 6 млрд долларов.
До конца года в Чехии хотят научить 9 тыс. украинских защитников.
При этом, как добавил Блинкен, Чехия помогает Украине ремонтировать устаревшую советскую технику, в том числе танки и гаубицы.
Она выразила благодарность США за поддержку, которая не только позволяет помогать Украине, а также проводить модернизацию чешских войск, которая является самой большой историей.
Что известно об инициативе Чехии по закупке артснарядов для Украины
Чехия уже собрала на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины около 1,6 млрд евро.
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