По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина в рамках инициативы Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов получит до конца года обещанный ЕС миллион артиллерийских снарядов.

Что известно о получении Украиной миллиона артснарядов до конца года

Особенно я хочу поздравить работу Чехии в том, чтобы найти в мире необходимые боеприпасы, в которых Украина нуждается в поле боя, включая снаряды калибров 155-мм и 152-мм. Это критически важно. До конца года мы ожидаем, что инициатива под руководством Чехии обеспечит около миллиона снарядов для Украины, — отметил Блинкен. Поделиться

По его словам, Чехия в рамках прямой военной помощи Украине выделила 600 млн евро, а также планирует предоставить технику стоимостью 6 млрд долларов.

До конца года в Чехии хотят научить 9 тыс. украинских защитников.

При этом, как добавил Блинкен, Чехия помогает Украине ремонтировать устаревшую советскую технику, в том числе танки и гаубицы.

Соединенные Штаты благородно предоставили нам компенсацию за наши военные поставки Украине. Я имею в виду восемь вертолетов Н-1 и финансовую поддержку более чем на 300 млн долларов, — отметила со своей стороны глава Минобороны Чехии Яна Чернохова. Поделиться

Она выразила благодарность США за поддержку, которая не только позволяет помогать Украине, а также проводить модернизацию чешских войск, которая является самой большой историей.

Что известно об инициативе Чехии по закупке артснарядов для Украины

Чехия уже собрала на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины около 1,6 млрд евро.