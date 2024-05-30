Чи отримає Україна до кінця року обіцяний мільйон боєприпасів — відповідь Блінкена
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Чи отримає Україна до кінця року обіцяний мільйон боєприпасів — відповідь Блінкена

Ентоні Блінкен
Джерело:  Голос Америки

За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна в рамках ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів отримає до кінця року обіцяний ЄС мільйон артилерійських снарядів. 

Що відомо про отримання Україною мільйону артснарядів до кінця року

Особливо я хочу привітати роботу Чехії у тому, щоб знайти у світі необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155-мм та 152-мм. Це критично важливо. До кінця року ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України, — зазначив Блінкен.

За його словами, Чехія у рамках прямої військової допомоги Україні виділила 600 млн євро, та також планує надати техніку вартістю 6 млрд доларів.

До кінця року у Чехії хочуть навчити 9 тис українських захисників.

При цьому, як додав Блінкен, Чехія допомагає Україні ремонтувати застарілу радянську техніку, зокрема танки та гаубиці.

Сполучені Штати шляхетно надали нам компенсацію за наші військові поставки Україні. Я маю на увазі вісім гелікоптерів Н-1 та фінансову підтримку на понад 300 млн доларів, — зазначила зі свого боку глава Міноборони Чехії Яна Чернохова.

Вона висловила вдячність США за підтримку, яка не лише дозволяє допомагати Україні, а також проводити модернізацію чеських військ, яка є найбільшою за історію. 

Що відомо про ініціативу Чехії щодо закупівлі артснарядів для України

Наразі Чехія вже зібрала на закупівлю артилерійських боєприпасів для України близько 1,6 млрд євро.

Під час двосторонньої зустрічі з паном Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня, — зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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