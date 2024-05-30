За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна в рамках ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів отримає до кінця року обіцяний ЄС мільйон артилерійських снарядів.
Що відомо про отримання Україною мільйону артснарядів до кінця року
За його словами, Чехія у рамках прямої військової допомоги Україні виділила 600 млн євро, та також планує надати техніку вартістю 6 млрд доларів.
До кінця року у Чехії хочуть навчити 9 тис українських захисників.
При цьому, як додав Блінкен, Чехія допомагає Україні ремонтувати застарілу радянську техніку, зокрема танки та гаубиці.
Вона висловила вдячність США за підтримку, яка не лише дозволяє допомагати Україні, а також проводити модернізацію чеських військ, яка є найбільшою за історію.
Що відомо про ініціативу Чехії щодо закупівлі артснарядів для України
Наразі Чехія вже зібрала на закупівлю артилерійських боєприпасів для України близько 1,6 млрд євро.
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