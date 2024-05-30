За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна в рамках ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів отримає до кінця року обіцяний ЄС мільйон артилерійських снарядів.

Що відомо про отримання Україною мільйону артснарядів до кінця року

Особливо я хочу привітати роботу Чехії у тому, щоб знайти у світі необхідні боєприпаси, яких Україна потребує на полі бою, включаючи снаряди калібрів 155-мм та 152-мм. Це критично важливо. До кінця року ми очікуємо, що ініціатива під керівництвом Чехії забезпечить майже мільйон снарядів для України, — зазначив Блінкен. Поширити

За його словами, Чехія у рамках прямої військової допомоги Україні виділила 600 млн євро, та також планує надати техніку вартістю 6 млрд доларів.

До кінця року у Чехії хочуть навчити 9 тис українських захисників.

При цьому, як додав Блінкен, Чехія допомагає Україні ремонтувати застарілу радянську техніку, зокрема танки та гаубиці.

Сполучені Штати шляхетно надали нам компенсацію за наші військові поставки Україні. Я маю на увазі вісім гелікоптерів Н-1 та фінансову підтримку на понад 300 млн доларів, — зазначила зі свого боку глава Міноборони Чехії Яна Чернохова. Поширити

Вона висловила вдячність США за підтримку, яка не лише дозволяє допомагати Україні, а також проводити модернізацію чеських військ, яка є найбільшою за історію.

Що відомо про ініціативу Чехії щодо закупівлі артснарядів для України

Наразі Чехія вже зібрала на закупівлю артилерійських боєприпасів для України близько 1,6 млрд євро.