Низка західних партнерів України купує боєприпаси в тих самих постачальників, що й Росія.

Як Росія може випередити Захід у купівлі боєприпасів на міжнародних ринках

За інформацією журналістів видання, наразі Росія випереджає західні країни за обсягами закупівлі артилерійських боєприпасів на міжнародних ринках, а затримки платежів постачальникам можуть призвести до того, що мільйони боєприпасів будуть куплені Москвою.

Є деякі країни, які постачають зброю з тих самих запасів, що й росіяни... Якщо у вас є готівка, щоб зробити передоплату швидше, ніж росіяни, то товар піде на українську сторону. Якщо у вас немає готівки на рахунку, то іноді вони йдуть до росіян, — пояснює спецпредставник Чехії з питань реконструкції України Томаш Копечний. Поширити

До цього чеська збройова компанія Czechoslovak Group попереджала, що через збільшення ціни та низьку якість половина закуплених артилерійських снарядів не може бути відправлена Україні у заплановані терміни, оскільки потребує додаткової обробки.

Що потрібно Заходу аби випередити Росію у закупівлі боєприпасів

За словами керівника і власника чеської CSG Міхала Стрнада, портфелі замовлень європейських виробників боєприпасів заповнені на найближчі вісім років, залежно від типу деталей.

Через розв’язану Росією злочинну війну проти України відбулось значне зростання цін на обмежену кількість артилерійських снарядів, які можна закупити за межами країн НАТО.