Байден уперше відреагував на чутки про змову в Білому домі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Байден уперше відреагував на чутки про змову в Білому домі

Джо Байден
Джерело:  Reuters

Американський лідер Джо Байден під час виступу на вечірньому шоу прокоментував інформацію про змову між ним та відомою співачкою Тейлор Свіфт.

Байден висміяв чутки про свою змову з Тейлор Свіфт

Під час виступу в програмі "Вечірнє шоу з Сетом Маєрсом" очільник Білого дому публічно висміяв конспірологічну теорію про те, що він і популярна співачка Тейлор Свіфт перебувають у "змові".

Маєрс звернув увагу на те, нещодавнє опитування громадської думки свідчить, що 18% американців переконані в тому, що Байден і Свіфт якимось чином співпрацюють.

Чи можете ви підтвердити або спростувати, що між вами і пані Свіфт існує активна змова? — поцікавився журналіст в американського лідера.

Це запитання розвеселило Джо Байдена.

Звідки у вас така інформація? Це засекречено, — жартома відповів той.

За словами президента США, він не може заперечити той факт, що Свіфт є дуже відомою серед молоді й саме вона підтримувала його в 2020 році.

Усі іноземні аналітики неодноразово заявляли про те, що якби це повторилось у 2024 році — це було б дуже на користь Байдену.

- Ви думаєте, що це може повторитися? — запитав Маєрс.

- Я ж сказав вам, це засекречено, — відповів жартома Байден.

Байден публічно висміяв Трампа

Чинний президент США, якому наразі 81 рік, продовжує змагатися з його ймовірним суперником-республіканцем Дональдом Трампом за молодий електорат.

Ви повинні поглянути на іншого хлопця. Йому приблизно стільки ж років, скільки мені, але він навіть не може згадати ім'я своєї дружини.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Про це очільник Білого дому заявив, маючи на увазі нещодавній виступ Трампа на консервативній конференції CPAC, під час якого, на думку деяких, він назвав свою дружину Меланію "Мерседес".

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