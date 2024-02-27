Байден уперше відреагував на чутки про змову в Білому домі

Американський лідер Джо Байден під час виступу на вечірньому шоу прокоментував інформацію про змову між ним та відомою співачкою Тейлор Свіфт.
Байден висміяв чутки про свою змову з Тейлор Свіфт
Під час виступу в програмі "Вечірнє шоу з Сетом Маєрсом" очільник Білого дому публічно висміяв конспірологічну теорію про те, що він і популярна співачка Тейлор Свіфт перебувають у "змові".
Маєрс звернув увагу на те, нещодавнє опитування громадської думки свідчить, що 18% американців переконані в тому, що Байден і Свіфт якимось чином співпрацюють.
Це запитання розвеселило Джо Байдена.
За словами президента США, він не може заперечити той факт, що Свіфт є дуже відомою серед молоді й саме вона підтримувала його в 2020 році.
Усі іноземні аналітики неодноразово заявляли про те, що якби це повторилось у 2024 році — це було б дуже на користь Байдену.
Байден публічно висміяв Трампа
Чинний президент США, якому наразі 81 рік, продовжує змагатися з його ймовірним суперником-республіканцем Дональдом Трампом за молодий електорат.
Про це очільник Білого дому заявив, маючи на увазі нещодавній виступ Трампа на консервативній конференції CPAC, під час якого, на думку деяких, він назвав свою дружину Меланію "Мерседес".
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