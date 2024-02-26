Як погані відносини між Байденом та Джонсоном впливають на питання допомоги Україні

Журналісти видання зазначають, що Байден і Джонсон займають одні з найвпливовіших посад у американській політиці, однак при цьому майже не контактують один з одним.

Автори матеріалу підкреслюють, що двох політиків розділяють десятки років різниці у віці та кардинальні відмінності у політичних поглядах.

Зокрема, у публікації зазначається, що відсутність конструктивного діалогу між Байденом та Джонсоном призвела до гострих політичних суперечок.

Протягом нинішнього тижня, як підкреслюють журналісти видання, конфлікт між Байденом та Джонсоном створює додаткове потужне навантаження на американський уряд, оскільки наближається черговий дедлайн щодо схвалення фінансування бюджетних статей США та також необхідність нарешті розглянути питання фінансування допомоги Україні.

Помічники американського президента у коментарі журналістам видання зазначили, що після неочікуваного призначення Джонсона спікером Палати представників, мало хто з Білого дому та оточення Байдена мав контакти з Джонсоном.

Вперше зустріч Байдена та Джонсона, яка була доволі короткою, відбулась наприкінці жовтня.

Тоді Джонсон був присутній на засіданні Ситуаційної кімнати.

Після цього спікер Палати представників проводив зустрічі у Білому домі із іншими представниками адміністрації Байдена.

Найбільш змістовна розмова між ними відбулася під час телефонної розмови минулого місяця, невдовзі після того, як Джонсон відвідав південний кордон.

Однак, як зазначають журналісти, це не допомогло врегулювати непорозуміння між політиками.

Що заважає розгляду питання допомоги Україні у Палаті представників

При цьому у Білому домі відмовили Джонсону у зустрічі, однак як зазначається у матеріалі, вона все ж має відбутись 27 лютого, коли чотири лідери Конгресу приїдуть в адміністрацію Байдена, де президент планує обговорити як додаткове, так і державне фінансування.

Високопосадовці Білого дому у коментарях журналістам видання зазначають, що на їхню думку, саме відмова адміністрації Байдена у проведенні зустрічі на прохання Джонсона призвела до загострення у відносинах.

У питанні фінансування України адміністрація Байдена проводить кампанію громадського тиску, щоб присоромити Джонсона і змусити його провести голосування в залі засідань… Байден пишається своєю особистою взаємодією з Конгресом, зокрема з республіканцями. Те, що йому бракує цих змінних у відносинах зі спікером Палати представників, є неабияким питанням, - підкреслюється у матеріалі. Поширити

Автори публікації також звертають увагу на поширену думку, що Джонсон поставив для себе головним завданням не нашкодити своїми діями політичним планам Дональда Трампа.

З часом помічники президента почали розглядати Джонсона як корисне політичне прикриття, яке може відвернути виборців, що вагаються, і допомогти Байдену на виборах.

Деякі помічники в Західному крилі Республіканської партії та члени консервативного флангу Джонсона попередили, що винесення питання про допомогу Україні на розгляд парламенту спровокує спробу витіснити його з посади спікера, як це було з його попередником, Кевіном Маккарті.

Щодо України, з огляду на відмову Джонсона брати участь у розгляді сенатського законопроекту, адміністрація має обмежені можливості, окрім спроб чинити політичний тиск на республіканців у Конгресі.

Конгресмен Дон Бейкон від Республіканської партії прогнозував, що якщо законопроект буде винесено на голосування, то він пройде "з перевагою в 300 голосів".

Інші законодавці зробили схожі оцінки. Але старший помічник Джонсона назвав цю стратегію "нерозумною".

До того ж найнагальнішим питанням у найближчі тижні є крайні терміни фінансування уряду – 1 та 8 березня.