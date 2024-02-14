Спікер Джонсон поки не планує виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні
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Спікер Джонсон поки не планує виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні

Майк Джонсон
Джерело:  NBC News

Спікер Палати представників Майк Джонсон хоче особисто зустрітися з президентом США Джо Байденом перед будь-якими діями щодо законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю. Водночас він поки не планує ставити законопроєкт на голосування.

Джонсон прагне зустрічі з Байденом

Джерело, близьке до Джонсона, повідомило, що спікер хоче зустрічі віч-на-віч із президентом Джо Байденом, перш ніж продовжити прийняття додаткового пакету допомоги Україні та Ізраїлю.

За словами джерела, Джонсон, і його колеги кілька разів просили про зустрічі з Байденом протягом останніх двох місяців.

Останній запит про зустріч надійшов трохи більше тижня тому, за кілька днів до того, як Сенат ухвалив двопартійний пакет національної безпеки на суму 95 мільярдів доларів і до того, як республіканці Палати представників оголосили імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.

Прохання Джонсона про зустріч стосувалися не обов’язково версії Сенату щодо додаткової допомоги, а радше загального шляху просування законодавчого пакету.

Водночас представник Білого дому відзначив непослідовність Джонсона щодо кордону, сказавши, що йому потрібно завершити переговори, які він веде сам із собою, і припинити відкладати потреби національної безпеки в ім’я політики.

Ця мова тіла говорить: “Я знаю, що я у важкому становищі. Будь ласка, виручіть мене”, — заявило джерело від Демократичної партії про Джонсона.

Байден вже зустрічався з Джонсоном менше місяця тому, щоб обговорити двопартійну імміграційну угоду, яка розблокувала б допомогу Україні.

Допомога Україні від США

Законопроект Сенату, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, був прийнятий за підтримки 70 сенаторів.

Пакет передбачає 60,06 мільярдів доларів на підтримку України. Тепер за нього мають проголосувати у Палаті представників.

Водночас Джонсон у коментарі журналісту Джейку Шерману сказав, що він не планує ставити на голосування схвалений Сенатом законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Звичайно, зараз ні. Ми маємо справу з процесом асигнувань. Ми маємо негайні терміни виконання, і саме до цього зараз прикута увага Палати.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спікер Палати представників

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