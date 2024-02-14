Спикер Палаты представителей Майк Джонсон хочет лично встретиться с президентом США Джо Байденом перед любыми действиями по законопроекту о помощи Украине и Израилю. В то же время, он пока не планирует ставить законопроект на голосование.

Джонсон стремится к встрече с Байденом

Источник, близкий к Джонсону, сообщил, что спикер хочет встречи лицом к лицу с президентом Джо Байденом, прежде чем продолжить принятие дополнительного пакета помощи Украине и Израилю.

По словам источника, Джонсон и его коллеги несколько раз просили о встречах с Байденом в течение последних двух месяцев.

Последний запрос о встрече поступил чуть больше недели назад, за несколько дней до того, как Сенат принял двухпартийный пакет национальной безопасности на сумму 95 миллиардов долларов и до того, как республиканцы Палаты представителей объявили импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Просьбы Джонсона о встрече касались не обязательно версии Сената по поводу дополнительной помощи, а скорее общего пути продвижения законодательного пакета.

В то же время представитель Белого дома отметил непоследовательность Джонсона по поводу границы, сказав, что ему нужно завершить переговоры, которые он ведет сам с собой, и прекратить откладывать потребности национальной безопасности во имя политики.

Этот язык тела говорит: “Я знаю, что я в тяжелом положении. Пожалуйста, выручите меня», — заявил источник от Демократической партии о Джонсоне. Поделиться

Байден уже встречался с Джонсоном меньше месяца назад, чтобы обсудить двухпартийное иммиграционное соглашение, которое разблокировало бы помощь Украине.

Помощь Украине от США

Законопроект Сената, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню, был принят при поддержке 70 сенаторов.

Пакет предусматривает 60,06 миллиарда долларов в поддержку Украины. Теперь за него должны проголосовать в Палате представителей.

В то же время Джонсон в комментарии журналисту Джейку Шерману сказал, что он не планирует ставить на голосование одобренный Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Конечно, сейчас нет. Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные сроки выполнения, и именно к этому сейчас приковано внимание Палаты. Майк Джонсон Спикер Палаты представителей