Спикер Палаты представителей Майк Джонсон хочет лично встретиться с президентом США Джо Байденом перед любыми действиями по законопроекту о помощи Украине и Израилю. В то же время, он пока не планирует ставить законопроект на голосование.
Джонсон стремится к встрече с Байденом
Источник, близкий к Джонсону, сообщил, что спикер хочет встречи лицом к лицу с президентом Джо Байденом, прежде чем продолжить принятие дополнительного пакета помощи Украине и Израилю.
По словам источника, Джонсон и его коллеги несколько раз просили о встречах с Байденом в течение последних двух месяцев.
Последний запрос о встрече поступил чуть больше недели назад, за несколько дней до того, как Сенат принял двухпартийный пакет национальной безопасности на сумму 95 миллиардов долларов и до того, как республиканцы Палаты представителей объявили импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.
Просьбы Джонсона о встрече касались не обязательно версии Сената по поводу дополнительной помощи, а скорее общего пути продвижения законодательного пакета.
В то же время представитель Белого дома отметил непоследовательность Джонсона по поводу границы, сказав, что ему нужно завершить переговоры, которые он ведет сам с собой, и прекратить откладывать потребности национальной безопасности во имя политики.
Байден уже встречался с Джонсоном меньше месяца назад, чтобы обсудить двухпартийное иммиграционное соглашение, которое разблокировало бы помощь Украине.
Помощь Украине от США
Законопроект Сената, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню, был принят при поддержке 70 сенаторов.
Пакет предусматривает 60,06 миллиарда долларов в поддержку Украины. Теперь за него должны проголосовать в Палате представителей.
В то же время Джонсон в комментарии журналисту Джейку Шерману сказал, что он не планирует ставить на голосование одобренный Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
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