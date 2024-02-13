Демократы рассчитывают загнать в тупик спикера Палаты представителей Майка Джонсона, выступающего против одобрения двухпартийного законопроекта по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Как демократы планируют принимать законопроект о помощи Украине

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон отказался поддерживать принятый Сенатом законопроект по финансированию дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

При этом Джонсон настаивает, чтобы представители Республиканской партии разработали свой вариант законопроекта.

Джонсон в своем заявлении поздним вечером в понедельник отклонил законопроект Сената на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку в него не были включены положения об усилении безопасности границ.

При отсутствии каких-либо изменений в пограничной политике от Сената Палате представителей придется продолжать действовать по своей воле по этим важным вопросам, - отметил Джонсон. Поделиться

Представители Республиканской партии в Палате представителей стремятся предложить собственный вариант решения вопросов национальной безопасности вместе с усилением мер на границе с Мексикой.

При этом на Джонсона оказывают давление представители консерваторского крыла Республиканской партии, выступающие против помощи Украине.

При этом в случае, если Джонсон поставит на голосование проект с помощью Украины, некоторые республиканцы угрожают ему увольнением с должности.

Между тем, демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом, - отмечается в материале издания. Поделиться

При этом крайне важно то, что демократам необходимо, чтобы большинство членов Палаты представителей подписали соглашение, включая часть республиканцев в Палате представителей.

Издание добавляет, что пока неясно, получат ли они такую поддержку.

Байден обратился к Джонсону

Президент США Джо Байден в экстренном обращении 13 февраля призвал спикера Палаты представителей немедленно вынести на голосование законопроект по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Нет никаких сомнений: если бы законопроект Сената был вынесен на рассмотрение представителей Палаты представителей, он был бы принят. И спикер это знает. Поэтому я призываю спикера разрешить полному составу Палаты представителей высказать свое мнение и не разрешить меньшинству наиболее крайних голосов в Палате заблокировать этот законопроект даже от голосования, - подчеркнул президент США. Поделиться