Демократы рассчитывают загнать в тупик спикера Палаты представителей Майка Джонсона, выступающего против одобрения двухпартийного законопроекта по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Как демократы планируют принимать законопроект о помощи Украине
Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон отказался поддерживать принятый Сенатом законопроект по финансированию дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
При этом Джонсон настаивает, чтобы представители Республиканской партии разработали свой вариант законопроекта.
Джонсон в своем заявлении поздним вечером в понедельник отклонил законопроект Сената на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку в него не были включены положения об усилении безопасности границ.
Представители Республиканской партии в Палате представителей стремятся предложить собственный вариант решения вопросов национальной безопасности вместе с усилением мер на границе с Мексикой.
При этом на Джонсона оказывают давление представители консерваторского крыла Республиканской партии, выступающие против помощи Украине.
При этом в случае, если Джонсон поставит на голосование проект с помощью Украины, некоторые республиканцы угрожают ему увольнением с должности.
При этом крайне важно то, что демократам необходимо, чтобы большинство членов Палаты представителей подписали соглашение, включая часть республиканцев в Палате представителей.
Издание добавляет, что пока неясно, получат ли они такую поддержку.
Байден обратился к Джонсону
Президент США Джо Байден в экстренном обращении 13 февраля призвал спикера Палаты представителей немедленно вынести на голосование законопроект по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Байден позже напомнил, что большинство средств, заложенных на поддержку Украины в пакете, будут направлены на американскую оборонную промышленность и позволят создать новые рабочие места.
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