Демократи розраховують загнати у глухий кут спікера Палати представників Майка Джонсона, який виступає проти схвалення двопартійного законопроєкту щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Як демократи планують ухвалювати законопроєкт щодо допомоги Україні

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон відмовився підтримувати ухвалений Сенатом законопроєкт щодо фінансування додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

При цьому Джонсон наполягає, щоб представники Республіканської партії розробили власний варіант законопроєкту.

Джонсон у своїй заяві пізно ввечері в понеділок відхилив законопроєкт Сенату на суму 95 мільярдів доларів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, оскільки до нього не були включені положення про посилення безпеки кордонів.

За відсутності будь-яких змін у прикордонній політиці від Сенату Палаті представників доведеться продовжувати діяти з власної волі щодо цих важливих питань, - зазначив Джонсон. Поширити

Зазначається, що представники Республіканської партії у Палаті представників прагнуть запропонувати власний варіант вирішення питань національної безпеки разом із посиленням заходів на кордоні із Мексикою.

При цьому на Джонсона чинять тиск представники консерваторського крила Республіканської партії, які виступають проти допомоги Україні.

При цьому у разі, якщо Джонсон поставить на голосування проєкт із допомогою Україні деякі республіканці погрожують йому звільненням з посади.

Тим часом демократи сподіваються, що "зможуть загнати Джонсона в кут", просуваючи процедурний маневр, відомий як клопотання про звільнення, що дасть їм змогу провести голосування щодо законопроєкту, ухваленого Сенатом, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

При цьому вкрай важливим є те, що демократам необхідно, щоб більшість членів Палати представників підписали угоду, включно з частиною республіканців у Палаті представників.

Видання додає, що поки незрозуміло, чи отримають вони таку підтримку.

Байден звернувся до Джонсона

Президент США Джо Байден в екстреному зверненні 13 лютого закликав спікера Палати представників негайно винести на голосування законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Немає жодних сумнівів: якби законопроєкт Сенату був винесений на розгляд представників Палати представників, він би був ухвалений. І спікер це знає. Тому я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволити меншості найбільш крайніх голосів у Палаті заблокувати цей законопроєкт навіть від голосування, - наголосив президент США. Поширити