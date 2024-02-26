Отсутствие нормальной коммуникации между президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса, республиканцем Майком Джонсоном мешает рассмотрению вопроса о финансировании помощи Украине.

Как плохие отношения между Байденом и Джонсоном влияют на вопросы помощи Украине

Журналисты издания отмечают, что Байден и Джонсон занимают одну из самых влиятельных должностей в американской политике, однако при этом почти не контактируют друг с другом.

Авторы материала подчеркивают, что двух политиков разделяют десятки лет разницы в возрасте и кардинальные отличия в политических взглядах.

В частности, в публикации отмечается, что отсутствие конструктивного диалога между Байденом и Джонсоном привело к острым политическим спорам.

В течение нынешней недели, как подчеркивают журналисты издания, конфликт между Байденом и Джонсоном создает дополнительную мощную нагрузку на американское правительство, поскольку приближается дедлайн относительно одобрения финансирования бюджетных статей США и необходимость наконец-то рассмотреть вопрос финансирования помощи Украине.

Помощники американского президента в комментарии журналистам издания отметили, что после неожиданного назначения Джонсона спикером Палаты представителей мало кто из Белого дома и окружения Байдена имел контакты с Джонсоном.

Впервые встреча Байдена и Джонсона, которая была достаточно короткой, состоялась в конце октября.

Тогда Джонсон находился на заседании Ситуационной комнаты.

После этого спикер Палаты представителей проводил встречи в Белом доме с другими представителями администрации Байдена.

Наиболее содержательный разговор между ними состоялся во время телефонного разговора в прошлом месяце, вскоре после того, как Джонсон посетил южную границу.

Однако, как отмечают журналисты, это не помогло урегулировать размолвки между политиками.

Что мешает рассмотрению вопроса помощи Украине в Палате представителей

При этом в Белом доме отказали Джонсону во встрече, однако, как отмечается в материале, она все же должна состояться 27 февраля, когда четыре лидера Конгресса приедут в администрацию Байдена, где президент планирует обсудить как дополнительное, так и государственное финансирование.

Высокопоставленные лица Белого дома в комментариях журналистам издания отмечают, что по их мнению, именно отказ администрации Байдена в проведении встречи по просьбе Джонсона привел к обострению в отношениях.

В вопросе финансирования Украины администрация Байдена проводит кампанию общественного давления, чтобы пристыдить Джонсона и заставить его провести голосование в зале заседаний… Байден гордится своим личным взаимодействием с Конгрессом, в том числе с республиканцами. То, что ему не хватает этих переменных в отношениях со спикером Палаты представителей, является большим вопросом, - подчеркивается в материале. Поделиться

Авторы публикации также обращают внимание на распространенное мнение, что Джонсон поставил для себя главную задачу не навредить своим действиям политическим планам Дональда Трампа.

Со временем помощники президента начали рассматривать Джонсона как полезное политическое прикрытие, которое может отвлечь колеблющихся избирателей и помочь Байдену на выборах.

Некоторые помощники в Западном крыле Республиканской партии и члены консервативного фланга Джонсона предупредили, что вынесение вопроса о помощи Украине на рассмотрение парламента спровоцирует попытку вытеснить его с должности спикера, как это было с его предшественником, Кевином Маккарти.

Относительно Украины, учитывая отказ Джонсона участвовать в рассмотрении сенатского законопроекта, у администрации есть ограниченные возможности, кроме попыток оказывать политическое давление на республиканцев в Конгрессе.

Конгрессмен Дон Бэйкон от Республиканской партии прогнозировал, что если законопроект будет вынесен на голосование, то он пройдет "с преимуществом в 300 голосов".

Другие законодатели сделали схожие оценки. Но старший помощник Джонсона назвал эту стратегию "глупой".

К тому же самым важным вопросом в ближайшие недели крайние сроки финансирования правительства – 1 и 8 марта.