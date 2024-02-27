Байден впервые отреагировал на слухи о заговоре в Белом доме

Американский лидер Джо Байден, выступая на вечернем шоу, прокомментировал информацию о сговоре между ним и известной певицей Тейлор Свифт.

Байден высмеял слухи о своем сговоре с Тейлор Свифт

Во время выступления в программе "Вечернее шоу с Сетом Майерсом" глава Белого дома публично высмеял конспирологическую теорию о том, что он и популярная певица Тейлор Свифт находятся в "заговоре".

Майерс обратил внимание на то, что недавний опрос общественного мнения свидетельствует, что 18% американцев убеждены в том, что Байден и Свифт каким-то образом сотрудничают.

Можете ли вы подтвердить или опровергнуть, что между вами и госпожой Свифт существует активный сговор? — поинтересовался журналист у американского лидера. Поделиться

Этот вопрос развеселил Джо Байдена.

Откуда у вас такая информация? Это засекречено, — в шутку ответил тот. Поделиться

По словам президента США, он не может отрицать тот факт, что Свифт очень известна среди молодежи и именно она поддерживала его в 2020 году.

Все иностранные аналитики неоднократно заявляли о том, что если бы это повторилось в 2024 году, это бы очень помогло Байдену.

– Вы думаете, что это может повториться? — спросил Майерс. Поделиться

– Я же сказал вам, это засекречено, — ответил в шутку Байден. Поделиться

Байден публично высмеял Трампа

Действующий президент США, которому сейчас 81 год, продолжает бороться с его вероятным соперником-республиканцем Дональдом Трампом за молодой электорат.

Вы должны взглянуть на другого парня. Ему примерно столько лет, сколько мне, но он даже не может вспомнить имя своей жены. Джо Байден Президент США

Об этом глава Белого дома заявил, имея в виду недавнее выступление Трампа на консервативной конференции CPAC, во время которого, по мнению некоторых, он назвал свою жену Меланию "Мерседес".