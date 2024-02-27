Байден впервые отреагировал на слухи о заговоре в Белом доме

Американский лидер Джо Байден, выступая на вечернем шоу, прокомментировал информацию о сговоре между ним и известной певицей Тейлор Свифт.
Байден высмеял слухи о своем сговоре с Тейлор Свифт
Во время выступления в программе "Вечернее шоу с Сетом Майерсом" глава Белого дома публично высмеял конспирологическую теорию о том, что он и популярная певица Тейлор Свифт находятся в "заговоре".
Майерс обратил внимание на то, что недавний опрос общественного мнения свидетельствует, что 18% американцев убеждены в том, что Байден и Свифт каким-то образом сотрудничают.
Этот вопрос развеселил Джо Байдена.
По словам президента США, он не может отрицать тот факт, что Свифт очень известна среди молодежи и именно она поддерживала его в 2020 году.
Все иностранные аналитики неоднократно заявляли о том, что если бы это повторилось в 2024 году, это бы очень помогло Байдену.
Байден публично высмеял Трампа
Действующий президент США, которому сейчас 81 год, продолжает бороться с его вероятным соперником-республиканцем Дональдом Трампом за молодой электорат.
Об этом глава Белого дома заявил, имея в виду недавнее выступление Трампа на консервативной конференции CPAC, во время которого, по мнению некоторых, он назвал свою жену Меланию "Мерседес".
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