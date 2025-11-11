"Бджола-Люцифер" приголомшила австралійських вчених
"Бджола-Люцифер" - чому вона така унікальна?
Джерело:  The Independent

У Західній Австралії помітили унікальну істоту — бджолу Megachile Lucifer. Фактично йдеться про абсолютно новий вид бджіл, який отримав символічну назву "Lucifer" через крихітні ріжки, схожі на диявольські. 

Головні тези:

  • Lucifer - це також назва популярного американського серіалу про диявола.
  • Науковці надихалися саме ним, коли обирали назву для комахи.

"Бджола-Люцифер" — чому вона така унікальна?

Уперше її помітили районі Голдфілдс під час обстеження критично зникаючої дикої квітки.

За словами науковців, вона відвідувала не лише цю рідкісну рослинку, а й також сусідні евкаліптові дерева.

Оскільки ця істота мала вкрай незвичну зовнішність та "диявольські ріжка" — вона майже одразу отримала прізвисько "Люцифер".

Екологиня Кіт Прендергаст із Університету Кертіна пояснила, чому обрали саме таку лякливу назву:

У самки були неймовірні маленькі ріжки на обличчі. Коли я описувала новий вид, то якраз дивилася серіал Lucifer на Netflix — назва просто ідеально підійшла. До того ж я велика шанувальниця цього персонажа, тож рішення було очевидним.

Що також дуже цікаво, такими незвичними ріжками можуть похизуватися лише самки.

Це дійсно вражає, адже у більшості тварин подібні статеві "прикраси" притаманні винятково самцям.

Як зазначають вчені, головна проблема полягає в тому, що багато австралійських гірничих компаній не проводять обстеження щодо наявності місцевих бджіл, тому невідомі види можуть бути втрачені назавжди.

