"Бджола-Люцифер" приголомшила австралійських вчених

У Західній Австралії помітили унікальну істоту — бджолу Megachile Lucifer. Фактично йдеться про абсолютно новий вид бджіл, який отримав символічну назву "Lucifer" через крихітні ріжки, схожі на диявольські.
Головні тези:
- Lucifer - це також назва популярного американського серіалу про диявола.
- Науковці надихалися саме ним, коли обирали назву для комахи.
"Бджола-Люцифер" — чому вона така унікальна?
Уперше її помітили районі Голдфілдс під час обстеження критично зникаючої дикої квітки.
За словами науковців, вона відвідувала не лише цю рідкісну рослинку, а й також сусідні евкаліптові дерева.
Оскільки ця істота мала вкрай незвичну зовнішність та "диявольські ріжка" — вона майже одразу отримала прізвисько "Люцифер".
Екологиня Кіт Прендергаст із Університету Кертіна пояснила, чому обрали саме таку лякливу назву:
Що також дуже цікаво, такими незвичними ріжками можуть похизуватися лише самки.
Це дійсно вражає, адже у більшості тварин подібні статеві "прикраси" притаманні винятково самцям.
Як зазначають вчені, головна проблема полягає в тому, що багато австралійських гірничих компаній не проводять обстеження щодо наявності місцевих бджіл, тому невідомі види можуть бути втрачені назавжди.
